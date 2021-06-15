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Posted 15 июня 2021, 17:01

Published 15 июня 2021, 17:01

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

ЦЭБ закупил вандалоустойчивые датчики наполняемости контейнеров за 27 млн рублей

ЦЭБ закупил вандалоустойчивые датчики наполняемости контейнеров за 27 млн рублей

15 июня 2021, 17:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
Центр экологической безопасности Белгородской области закупил 4600 датчиков наполняемости контейнеров. Документы опубликовали на сайте госзакупок. На приобретение направили 27 млн рублей. Заявку на участие в электронном аукционе подала одна компания.

В Белгородскую область должны поставить 4600 датчиков наполняемости контейнеров двумя партиями. Первые 2300 штук в течение пяти календарных дней после заключения договора, остальные — до 14 июня. Всего на датчики ЦЭБ потратил 27 млн рублей.

Согласно документам, срок службы до замены элементов питания должен составлять не менее 800 суток при частоте сеансов передачи данных не более двух раз в сутки. При этом частоту можно настроить в диапазоне от одного до 20 раз в сутки.

Ширина одного датчика будет находиться в диапазоне от 8 до 15,5 см, глубина от 4 до 7 см, а высота от 2 до 5 см. Конструкция прибора должна обеспечивать пылевлагозащищённость, а также вандалоустойчивость. Датчик выдержит температуру от -40 до +50 ˚С.

О наполняемости контейнера прибор будет извещать в процентах с помощью оптического инфракрасного дальномера. Передача информации будет происходить по каналам сотовой связи с использованием технологий 2G GSM, или SMS, или LTE, или NB-IoT.

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе своё желание участвовать в лоте изъявила одна компания «Большая тройка» из Москвы, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Напомним, в 2020 году планировали, что датчики наполняемости установят за счёт средств гранта Российского фонда развития информационных технологий, который Центр экологической безопасности получил в 2019 году. Приборы подключат к АСУ «Управление отходами», разработчик − компания «Большая тройка».

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#Новости#Город#Мусор#Госзакупки#Эксклюзив#ООО «ЦЭБ»
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