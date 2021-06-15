На трёх участках региональных автодорог Белгородэнерго построит наружное освещение

На текущий момент в зоне обслуживания Белгородэнерго эксплуатируется более 215 тысяч светоточек. Свыше 28 тысяч являются светодиодными. Управление режимами горения обеспечивается посредством автоматизированной системы, которая даёт возможность включать и выключать освещение пофазно, по утверждённому графику или по команде диспетчера, вести учёт энергопотребления, а также выявлять неисправности в работе светильников. Всё это позволяет действовать на опережение, снижая количество жалоб населения на неработающие фонари.