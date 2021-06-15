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Posted 15 июня 2021, 09:16

Published 15 июня 2021, 09:16

Modified 18 сентября 2022, 11:55

Updated 18 сентября 2022, 11:55

На трёх участках региональных автодорог Белгородэнерго построит наружное освещение

15 июня 2021, 09:16
Сюжет
Дороги
В текущем году в рамках заключённых контрактов «Россети Центр Белгородэнерго» построит более 17,7 км сетей наружного освещения автодорог области. На ранее не освещённых участках будет смонтировано свыше 400 светодиодных светильников, включённых в автоматизированную систему управления наружным освещением.

Современное наружное освещение появится на участках автодорог Крым — Терновка в районе села Терновка, на 6,4 км трассы Старый Оскол — Лапыгино — Бочаровка — Котово, на 4 км трассы Новосадовый — Севрюково в районе села Дальняя Игуменка и на дорогах Губкинского городского округа протяжённостью 5 км.

Помимо этого, на территории населённых пунктов региона запланирована модернизация порядка 2400 морально устаревших светильников с газоразрядными лампами на светодиодные. После этого доля последних в масштабах региона вырастет до 31 тысячи штук, или 14,4%.

На текущий момент в зоне обслуживания Белгородэнерго эксплуатируется более 215 тысяч светоточек. Свыше 28 тысяч являются светодиодными. Управление режимами горения обеспечивается посредством автоматизированной системы, которая даёт возможность включать и выключать освещение пофазно, по утверждённому графику или по команде диспетчера, вести учёт энергопотребления, а также выявлять неисправности в работе светильников. Всё это позволяет действовать на опережение, снижая количество жалоб населения на неработающие фонари.

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