На трёх участках региональных автодорог Белгородэнерго построит наружное освещение

Posted 15 июня 2021, 09:16
Published 15 июня 2021, 09:16
Modified 18 сентября 2022, 11:55
Updated 18 сентября 2022, 11:55
Современное наружное освещение появится на участках автодорог Крым — Терновка в районе села Терновка, на 6,4 км трассы Старый Оскол — Лапыгино — Бочаровка — Котово, на 4 км трассы Новосадовый — Севрюково в районе села Дальняя Игуменка и на дорогах Губкинского городского округа протяжённостью 5 км.
Помимо этого, на территории населённых пунктов региона запланирована модернизация порядка 2400 морально устаревших светильников с газоразрядными лампами на светодиодные. После этого доля последних в масштабах региона вырастет до 31 тысячи штук, или 14,4%.
На текущий момент в зоне обслуживания Белгородэнерго эксплуатируется более 215 тысяч светоточек. Свыше 28 тысяч являются светодиодными. Управление режимами горения обеспечивается посредством автоматизированной системы, которая даёт возможность включать и выключать освещение пофазно, по утверждённому графику или по команде диспетчера, вести учёт энергопотребления, а также выявлять неисправности в работе светильников. Всё это позволяет действовать на опережение, снижая количество жалоб населения на неработающие фонари.