«Единая Россия» представила отчет о поддержке семей с детьми

Posted 15 июня 2021, 13:55
Published 15 июня 2021, 13:55
Modified 18 сентября 2022, 11:55
Updated 18 сентября 2022, 11:55
Одним из основных направлений помощи оказалось расширение программы материнского капитала. Его сумма выросла на 200 000 рублей и стала индексироваться. Теперь деньги дают и на первенца. Процедура оформления стала более удобной. Возможности использования маткапитала тоже изменились. С недавно времени средства разрешается потратить даже на строительство частного дома, информирует nashgorod.ru.
«Так, выплата в 450 000 рублей ориентирована на улучшение жилищных условий многодетных семей. Деньги можно получить на погашение ипотеки (в том числе льготной). Этим правом уже успели воспользоваться где-то 70 000 родителей», — пояснила координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева.
Еще благодаря поддержке «Единой России» в стране ввели новые выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17, последние станут действовать со следующего месяца. Расширены меры поддержки и для беременных, попавших в непростую жизненную ситуацию. С июля беременным, вставшим на учет на раннем сроке, станут платить по 6 350 рублей в месяц. В декретном отпуске женщины смогут получить еще одно образование. Обучение будет проходить по месту фактического жительства, а не исключительно по месту прописки.
Добавим, что вдвое увеличилась сумма ежемесячного пособия по уходу за детьми безработных родителей. Теперь размер этой выплаты равен 6 750 руб. Еще власти повысили максимальную сумму выплаты для родителей, оставшихся без работы во время декретного отпуска. Она выросла с 6 000 до 13 504 рублей.
Изменения затронули и области детского отдыха. Правительство удовлетворило инициативу «Единой России» о том, чтобы родители получили возможность вернуть 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. Сайт «Единой России» сообщает, что многодетным родителям предоставили возможность планировать отпуск в удобное для них время.
Не так давно председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев анонсировал начало отчетной кампании политического объединения. Он подвел итоги его работы за пятилетку. Лидер единороссов заверил, что партия выполнила свою предвыборную программу 2016 года. Документ выдержал проверку на прочность и оставался актуальным все это время.
«Поддержка материнства и детства — стратегически важные задачи для нашей страны. В частности, на областном уровне „Единая Россия“ предлагает инициативы, направленные на поддержку и защиту детей-сирот. Среди последних — бесплатное обучение в региональных вузах. Ранее норма о бесплатном обучении детей-сирот распространялась только на федеральные вузы. Теперь депутаты облдумы расширили её на вузы регионального подчинения и закрепили в Социальном кодексе Белгородской области. Если говорить более предметно, то таким учреждением в нашей области является Институт искусств и культуры. Здесь можно получить замечательные творческие специальности по программам бакалавриата и специалитета за счёт средств бюджета области», — сказал Никита Румянцев, депутат Белгородской областной думы, победитель предварительного голосования «Единой России».