«Единая Россия» представила отчет о поддержке семей с детьми

«Поддержка материнства и детства — стратегически важные задачи для нашей страны. В частности, на областном уровне „Единая Россия“ предлагает инициативы, направленные на поддержку и защиту детей-сирот. Среди последних — бесплатное обучение в региональных вузах. Ранее норма о бесплатном обучении детей-сирот распространялась только на федеральные вузы. Теперь депутаты облдумы расширили её на вузы регионального подчинения и закрепили в Социальном кодексе Белгородской области. Если говорить более предметно, то таким учреждением в нашей области является Институт искусств и культуры. Здесь можно получить замечательные творческие специальности по программам бакалавриата и специалитета за счёт средств бюджета области», — сказал Никита Румянцев, депутат Белгородской областной думы, победитель предварительного голосования «Единой России».