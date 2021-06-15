Чиновник «поблагодарил» вандалов за разбитый туалет в Старом Осколе

Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа Дмитрий Дунайцев на своей официальной странице в Instagram опубликовал фотографии разбитого общественного туалета с припиской «"Спасибо"» за оперативность».
По данным Telegram-канала «Старый Оскол № 1», туалет был в новом парке «Олимпийский», который открыли три дня назад. Однако оперативные старооскольцы уже «обновили» место общего пользования.
На фото, опубликованном Дунайцевым, видно, что неизвестные выбили часть двери и разбили стенки в уборной.
Ранее жители Старого Оскола уже отличались особой «любовью» к туалетам. В прошлом году общественный туалет в городском парке «Зелёный Лог» взорвали подростки. Старооскольцы бросили петарду, взрыв от которой полностью разрушил унитаз.
В апреле этого года стало известно, что рядом с «невезучим» туалетом в «Зелёном Логе» установили пункт круглосуточной охраны.