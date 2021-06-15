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Чиновник «поблагодарил» вандалов за разбитый туалет в Старом Осколе

15 июня 2021, 09:13
Фото: Instagram Дмитрия Дунайцева
В одном из парков Старого Оскола в Белгородской области оборудовали общественный туалет, однако дни его были сочтены. Спустя три дня после установки его разбили. Фото с места происшествия опубликовал старооскольский чиновник Дмитрий Дунайцев.

Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа Дмитрий Дунайцев на своей официальной странице в Instagram опубликовал фотографии разбитого общественного туалета с припиской «"Спасибо"» за оперативность».

По данным Telegram-канала «Старый Оскол № 1», туалет был в новом парке «Олимпийский», который открыли три дня назад. Однако оперативные старооскольцы уже «обновили» место общего пользования.

На фото, опубликованном Дунайцевым, видно, что неизвестные выбили часть двери и разбили стенки в уборной.

Фото: Instagram Дмитрия Дунайцева

Ранее жители Старого Оскола уже отличались особой «любовью» к туалетам. В прошлом году общественный туалет в городском парке «Зелёный Лог» взорвали подростки. Старооскольцы бросили петарду, взрыв от которой полностью разрушил унитаз.

В апреле этого года стало известно, что рядом с «невезучим» туалетом в «Зелёном Логе» установили пункт круглосуточной охраны.

Ты не пройдёшь: в Старом Осколе рядом с общественным туалетом будет дежурить охрана
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