Чиновник «поблагодарил» вандалов за разбитый туалет в Старом Осколе

В одном из парков Старого Оскола в Белгородской области оборудовали общественный туалет, однако дни его были сочтены. Спустя три дня после установки его разбили. Фото с места происшествия опубликовал старооскольский чиновник Дмитрий Дунайцев.

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