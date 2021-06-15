Белгородцы добились сохранения ретро-паровоза на прежнем месте

На территории ж/д станции Валуйки с 1990 года был установлен паровоз, который выпустили ещё в 1953 году на Ворошиловградском заводе в честь железнодорожников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
Недавно ретро-паровоз сняли с места установки, чтобы перевести в другой район. Но жители Валуйского округа обратились к главе администрации городского округа Алексею Дыбову с просьбой оставить символ памяти на том же месте. В администрации согласились с обращением граждан, о чём сообщили в социальной сети.
Рад сообщить, что благодаря совместным усилиям неравнодушных жителей, администрации городского округа, Белгородского регионального Совета ветеранов, начальника ЮВЖД Павла Иванова ретро-паровоз остаётся на своём прежнем месте. Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского городского округа