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Белгородцы добились сохранения ретро-паровоза на прежнем месте

15 июня 2021, 09:58
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Отечественный паровоз, который находился в Валуйском округе, после ремонта вернут обратно. Этому поспособствовали местные жители.

На территории ж/д станции Валуйки с 1990 года был установлен паровоз, который выпустили ещё в 1953 году на Ворошиловградском заводе в честь железнодорожников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Недавно ретро-паровоз сняли с места установки, чтобы перевести в другой район. Но жители Валуйского округа обратились к главе администрации городского округа Алексею Дыбову с просьбой оставить символ памяти на том же месте. В администрации согласились с обращением граждан, о чём сообщили в социальной сети.

Рад сообщить, что благодаря совместным усилиям неравнодушных жителей, администрации городского округа, Белгородского регионального Совета ветеранов, начальника ЮВЖД Павла Иванова ретро-паровоз остаётся на своём прежнем месте. Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского городского округа

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