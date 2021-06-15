Белгородцы добились сохранения ретро-паровоза на прежнем месте

Недавно ретро-паровоз сняли с места установки, чтобы перевести в другой район. Но жители Валуйского округа обратились к главе администрации городского округа Алексею Дыбову с просьбой оставить символ памяти на том же месте. В администрации согласились с обращением граждан, о чём сообщили в социальной сети.