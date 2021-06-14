В пожаре на газовой заправке в Новосибирске пострадало 33 человека

Пожар на АЗС произошёл 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска в шесть часов вечера по местному времени (в два часа — по Москве).
Загорелась автозаправка «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе. Пожар начался во время заправки машины. В МЧС рассказали, что причиной возгорания стало незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость.
Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. После начали взрываться резервуары с жидким топливом.
Среди 33 пострадавших есть один ребёнок. 20 человек госпитализировали, большинство из них — с ожогами.
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.