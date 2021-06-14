В Белгородской области от коронавируса умерли мужчина и женщина

По официальной информации регионального правительства, за сутки в Белгородской области коронавирус обнаружили у 62 человек. Общее число заражённых достигло 39 641 человека.
Лидером по суточному приросту стал Белгород — 37 человек. Ещё 13 новых случаев зафиксировали в Старооскольском горокруге. А в Грайворонском горокруге в статистику попали четыре пациента.
Не справились с вирусом ещё два жителя региона. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, умерла жительница Старооскольского горокруга 1935 года рождения. Она лечилась в Старооскольской окружной больнице. Ещё одной жертвой стал житель Корочанского района 1939 года рождения, проходивший лечение на базе Чернянской ЦРБ. Общее количество летальных исходов увеличилось до 718.
Что касается выздоровевших, всего с вирусом справились 35 586 человек. За сутки выписали ещё 30 белгородцев. В настоящее время в стационарах области находятся 925 человек, 17 из которых подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
На самоизоляции находятся 8929 человек.