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В Белгородской области от коронавируса умерли мужчина и женщина

14 июня 2021, 07:37
Фото: pixabay.com
Статистику по количеству заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса сообщили в региональном оперштабе. Всего по состоянию на 14 июня в Белгородской области коронавирус обнаружили у 39 641 человека. Суточный прирост составил 62 пациента. Не справились с болезнью ещё два жителя региона.

По официальной информации регионального правительства, за сутки в Белгородской области коронавирус обнаружили у 62 человек. Общее число заражённых достигло 39 641 человека.

Лидером по суточному приросту стал Белгород — 37 человек. Ещё 13 новых случаев зафиксировали в Старооскольском горокруге. А в Грайворонском горокруге в статистику попали четыре пациента.

Не справились с вирусом ещё два жителя региона. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, умерла жительница Старооскольского горокруга 1935 года рождения. Она лечилась в Старооскольской окружной больнице. Ещё одной жертвой стал житель Корочанского района 1939 года рождения, проходивший лечение на базе Чернянской ЦРБ. Общее количество летальных исходов увеличилось до 718.

Что касается выздоровевших, всего с вирусом справились 35 586 человек. За сутки выписали ещё 30 белгородцев. В настоящее время в стационарах области находятся 925 человек, 17 из которых подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На самоизоляции находятся 8929 человек.

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