В Белгородской области от коронавируса умерли мужчина и женщина

Не справились с вирусом ещё два жителя региона. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, умерла жительница Старооскольского горокруга 1935 года рождения. Она лечилась в Старооскольской окружной больнице. Ещё одной жертвой стал житель Корочанского района 1939 года рождения, проходивший лечение на базе Чернянской ЦРБ. Общее количество летальных исходов увеличилось до 718.