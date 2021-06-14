Суд отменил приказ о повышении тарифов на воду в Губкине

В суд на комиссию подали потребители. Они оспаривали приказ № 33/40 от 14 декабря 2018 года, по которому устанавливали тарифы на воду и водоотведение для МУП «Губкин Сервис» на 2019–2021 годы.
Заключение об удовлетворении иска дал главный прокурор Белгородской области Владимир Торговченков. Оспариваемый приказ признали недействующим.
Напомним, что Белгородский областной суд уже рассматривал иск жителей Губкинского горокруга к комиссии по госрегулированию цен и тарифов, но оставил его без удовлетворения. Решение суда оспорили в Московском апелляционном суде в январе 2021 года.
11 мая врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал уволить главу комиссии, на неё возбудили уголовное дело.