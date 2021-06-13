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Со смартфона под фоно: как белгородцам футбол не показали

13 июня 2021, 08:07
Фото: Алёна Титова / Бел.Ру
В День России прилетела радостная весть: на набережной в Белгороде покажут матч Россия — Бельгия. Болельщики приехали даже из Корочи. Но показ отменили. «Бился до последнего», — с грустью сообщил мэр города.

Футбольные болельщики были вынуждены наблюдать за ходом матча через экраны телефонов из-за отмены показа прямого эфира на экране в парке Победы.

Запланированная на 12 июня трансляция матча чемпионата Европы, между Россией и Бельгией, в парке Победы была отменена в последний час перед игрой.

О том, что показ состоится, информация прошла днём. Но за полтора часа до начала игры показ отменили.

«К сожалению, трансляцию футбольного матча сегодня на экране в парке Победы не согласовали эпидемиологи. Приношу извинения. Бился до последнего», — написал на своей странице в соцсети мэр Белгорода Юрий Галдун.

Но не все успели прочесть сообщение. Жители и гости города, собравшиеся для просмотра трансляции, были сильно разочарованы, узнав о том, что футбол им придётся смотреть на экранах телефонов. Один из них приехал из Корочанского района, чтобы посмотреть матч.

Честно говоря, я очень разочарован, потому что ехал сюда, за 50 км от города, чтобы посмотреть футбол с друзьями, поболеть за Россиюшку любимую, а тут такое вот дело. Очень неприятная ситуация, на самом деле. Кто знал, что за час до начала будет отмена показа? У людей, может, не всегда доступ в интернет есть, чтобы мониторить всё. Утром увидели запись о показе, собрались, приехали воодушевлённые, а тут такое. футбольный болельщик из Корочи

За игрой пришедшие на набережную следили со своих смартфонов. Следить, правда, было не за чем — сборная России оказалась в этом матче мальчиком для битья. Скрашивали настроение разве что звучащее фортепиано, да возможность прогуляться по парку.

#Новости#Трансляция#Евро#Набережная#Футбол#Эксклюзив#Фотофакт#Новости Белгорода#Алёна Титова#Евгений Грицков#Общество
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