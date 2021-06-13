Со смартфона под фоно: как белгородцам футбол не показали

Честно говоря, я очень разочарован, потому что ехал сюда, за 50 км от города, чтобы посмотреть футбол с друзьями, поболеть за Россиюшку любимую, а тут такое вот дело. Очень неприятная ситуация, на самом деле. Кто знал, что за час до начала будет отмена показа? У людей, может, не всегда доступ в интернет есть, чтобы мониторить всё. Утром увидели запись о показе, собрались, приехали воодушевлённые, а тут такое. футбольный болельщик из Корочи