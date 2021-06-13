Как Белгородская область становится собственником детского лагеря в Крыму

Posted 13 июня 2021, 07:04
Published 13 июня 2021, 07:04
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков создал специальную комиссую, в состав которой вошли юристы, экономисты и строители, сообщает пресс-служба регионального правительства. Главная цель — оперативная передача санатория «Бригантина» в собственность Белгородской области.
Важно, чтобы специалисты оценили план ремонтных работ, которые нам предстоит выполнить перед тем, как здравница примет первую смену белгородских детей. Мне нужна чёткая «дорожная карта» и сроки. Вячеслав Гладков
Напомним, 4 июня санаторий «Бригантина» под Евпаторией передали в пользование Белгородской области на безвозмездной основе. Детская здравница занимает почти 13,75 га. На объекте есть спальные корпуса, столовая с пищеблоком, лечебный корпус, зал ЛФК, кинозал, школа, библиотека и бассейн.
Что касается даты начала отдыха в лагере, Вячеслав Гладков поручил чиновникам провести все необходимые процедуры до осени, чтобы смена началась 1 октября этого года. Получить путёвку в крымскую здравницу могут 250 детей из Белгородской области.