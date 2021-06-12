Как Белгород пережил сильный дождь: горожане делятся фото и видео в Сети

Жители города делятся кадрами сильного дождя, который прошёл в Белгороде 11 июня. Затопило центр Белгорода, на проспекте Богдана Хмельницкого из-за грозы перестали работать несколько светофоров. Стоит отметить, что проблему быстро устранили.
Не лучше ситуация была на Харьковской горе. Очевидцы опубликовали видео с затопленной дорогой возле «Леруа Мерлен».
Слишком много воды, судя по комментариям белгородцев, оказалось на Спутнике и на улице 60 лет Октября. Как сообщили в мэрии, на улице Будённого к устранению проблемы привлекли пожарную машину.
По традиции затопило и остановку возле «Рио».
А во дворе на улице Менделеева дерево из-за непогоды упало на автомобиль.
Мэр Юрий Галдун заявил, что аварийная служба, спасатели и службы эксплуатации дорог города отработали на отлично.
Сильные осадки обрушились не только на Белгород. В Разумном дождь сопровождался градом.
Напомним, что 10 июня основной удар в регионе принял на себя Губкин. Там размыло дороги и затопило улицы, из-за молнии сгорели дом и прицеп, а местный житель от удара молнии попал в реанимацию.
По прогнозу Гидрометцентра, дожди в регионе ожидаются 12 и 13 июня.