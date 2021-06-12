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Как Белгород пережил сильный дождь: горожане делятся фото и видео в Сети

12 июня 2021, 07:09
Фото: группа «Авто Белгород» во «ВКонтакте»
11 июня на областной центр обрушился ливень. Сразу в нескольких точках города образовались потопы: в центре, в районе Спутника и «Рио», у торгового центра «Леруа Мерлен».
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Жители города делятся кадрами сильного дождя, который прошёл в Белгороде 11 июня. Затопило центр Белгорода, на проспекте Богдана Хмельницкого из-за грозы перестали работать несколько светофоров. Стоит отметить, что проблему быстро устранили.

Центр Белгорода затопило из-за дождя
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Не лучше ситуация была на Харьковской горе. Очевидцы опубликовали видео с затопленной дорогой возле «Леруа Мерлен».

Слишком много воды, судя по комментариям белгородцев, оказалось на Спутнике и на улице 60 лет Октября. Как сообщили в мэрии, на улице Будённого к устранению проблемы привлекли пожарную машину.

Фото: «Авто Белгород» «ВКонтакте»

По традиции затопило и остановку возле «Рио».

Фото: «Белгород – это интересно» во «ВКонтакте»

А во дворе на улице Менделеева дерево из-за непогоды упало на автомобиль.

Фото: телеграм-канал «Жесть Белгород»

Мэр Юрий Галдун заявил, что аварийная служба, спасатели и службы эксплуатации дорог города отработали на отлично.

Сильные осадки обрушились не только на Белгород. В Разумном дождь сопровождался градом.

Ухудшилась ситуация и в доме на улице Скворцова, 4: вода поднималась на первый этаж.

Фото: группа «Приемная депутата-коммуниста Долговой Е.С.» во «ВКонтакте»

Напомним, что 10 июня основной удар в регионе принял на себя Губкин. Там размыло дороги и затопило улицы, из-за молнии сгорели дом и прицеп, а местный житель от удара молнии попал в реанимацию.

По прогнозу Гидрометцентра, дожди в регионе ожидаются 12 и 13 июня.

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