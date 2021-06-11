Ужесточение закона о тишине и пострадавший от молнии белгородец: итоги дня

В феврале на весь регион прогремела новость о том, как сотрудник Яковлевского комбикормового завода выстрелил из пневматической винтовки в хаски, которая потерялась и оказалась на территории предприятия. Собаку ранили, но она выжила и вернулась к хозяевам. Выстрелившего в животное сотрудника уволили.