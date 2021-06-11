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Ужесточение закона о тишине и пострадавший от молнии белгородец: итоги дня

11 июня 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В Белгородской области могут запретить шуметь в определённое время из-за ремонта и разгрузочных работ, в Губкине из-за непогоды пострадал мужчина — в него попала молния, а история с выстрелом в хаски и увольнением сотрудника комбикормового завода получила продолжение. Подробности — в обзоре.

Шумный ремонт попадёт под запрет

В Белгородской области дополнят закон о тишине. С 22:00 до 08:00, а также с 12:00 до 14:00 в воскресенье и нерабочие праздничные дни нельзя шуметь во время ремонта, перепланировки или погрузочно-разгрузочных работ.

С такой инициативой выступил депутат Валерий Сергачёв. Изменения уже поддержали администрации Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов.

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Последствия непогоды

В Губкине 10 июня прошёл сильный дождь, сопровождаемый грозой и градом. Точно известно об одном пострадавшем — на местном декоративном пруду в отдыхающего на пляже мужчину попала молния.

Губкинец в реанимации. У пациента ожоги I и II степени. Мужчина в сознании, но у него амнезия: он не помнит, что было до удара молнии. За пострадавшим продолжат наблюдать медики.

Из-за непогоды в Губкине сгорели дом и прицеп, размыло асфальт и затопило улицы.

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И вновь об истории с раненой собакой

В феврале на весь регион прогремела новость о том, как сотрудник Яковлевского комбикормового завода выстрелил из пневматической винтовки в хаски, которая потерялась и оказалась на территории предприятия. Собаку ранили, но она выжила и вернулась к хозяевам. Выстрелившего в животное сотрудника уволили.

Мужчина с таким решением не согласился и пошёл в суд. Там встали на сторону бывшего сотрудника. Решение об увольнении в итоге признали незаконным, мужчину восстановили на работе в той же должности. Кроме этого, ему должны заплатить компенсацию вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

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