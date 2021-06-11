Ужесточение закона о тишине и пострадавший от молнии белгородец: итоги дня

Шумный ремонт попадёт под запрет
В Белгородской области дополнят закон о тишине. С 22:00 до 08:00, а также с 12:00 до 14:00 в воскресенье и нерабочие праздничные дни нельзя шуметь во время ремонта, перепланировки или погрузочно-разгрузочных работ.
С такой инициативой выступил депутат Валерий Сергачёв. Изменения уже поддержали администрации Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов.
Последствия непогоды
В Губкине 10 июня прошёл сильный дождь, сопровождаемый грозой и градом. Точно известно об одном пострадавшем — на местном декоративном пруду в отдыхающего на пляже мужчину попала молния.
Губкинец в реанимации. У пациента ожоги I и II степени. Мужчина в сознании, но у него амнезия: он не помнит, что было до удара молнии. За пострадавшим продолжат наблюдать медики.
И вновь об истории с раненой собакой
В феврале на весь регион прогремела новость о том, как сотрудник Яковлевского комбикормового завода выстрелил из пневматической винтовки в хаски, которая потерялась и оказалась на территории предприятия. Собаку ранили, но она выжила и вернулась к хозяевам. Выстрелившего в животное сотрудника уволили.
Мужчина с таким решением не согласился и пошёл в суд. Там встали на сторону бывшего сотрудника. Решение об увольнении в итоге признали незаконным, мужчину восстановили на работе в той же должности. Кроме этого, ему должны заплатить компенсацию вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.