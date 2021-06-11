Центр Белгорода затопило из-за дождя

11 июня в Белгороде начался дождь, из-за которого случился коллапс во многих районах города. Так, по видеозаписи онлайн-камер, установленных в областном центре, журналисты ИА «Бел.Ру» заметили, что на проспекте Богдана Хмельницкого образовался хаос из-за неработающих светофоров.