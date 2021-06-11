Центр Белгорода затопило из-за дождя

11 июня в Белгороде начался дождь, из-за которого случился коллапс во многих районах города. Так, по видеозаписи онлайн-камер, установленных в областном центре, журналисты ИА «Бел.Ру» заметили, что на проспекте Богдана Хмельницкого образовался хаос из-за неработающих светофоров.
Позже мэрия Белгорода в своём Telegram-канале сообщила, что на участке произошло аварийное отключение электросетей, а бригада МРСК выехала на место происшествия. Администрация попросила горожан искать иные пути для объезда.
Возле диорамы на улице Попова образовалась большая лужа. По камерам видно, как машины бороздят водную гладь.
Также читатели сообщают, что в Центральном парке имени Ленина начался настоящий тропический дождь — лужи стремительно спускаются с горки к рынку.
В городской администрации добавили, что аварийные бригады уже выехали на основные очаги потопа в городе.