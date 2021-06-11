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Судья Федотов рассчитывает на хорошее судейство в первом матче сборной России на Евро

11 июня 2021, 12:00
Фото: pxhere.com
На матч группового этапа чемпионата Европы Россия – Бельгия назначена бригада испанца Матеу Лаоса.

Российский арбитр Игорь Федотов считает, что Матеу Лаос справится с работой в предстоящем матче.

— Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось: он давал побороться, ошибок не было. Все с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Думаю, преднамеренных ошибок не будет, плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От этого арбитра ждем только хорошего, — цитирует Федотова «Советский спорт».

Стоит добавить, что матч подопечные Станислава Черчесова проведут матч с бельгийскими футболистами 12 июня в 22:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

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