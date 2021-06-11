Судья Федотов рассчитывает на хорошее судейство в первом матче сборной России на Евро

— Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось: он давал побороться, ошибок не было. Все с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Думаю, преднамеренных ошибок не будет, плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От этого арбитра ждем только хорошего, — цитирует Федотова «Советский спорт».