Судья Федотов рассчитывает на хорошее судейство в первом матче сборной России на Евро

Российский арбитр Игорь Федотов считает, что Матеу Лаос справится с работой в предстоящем матче.
— Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось: он давал побороться, ошибок не было. Все с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Думаю, преднамеренных ошибок не будет, плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От этого арбитра ждем только хорошего, — цитирует Федотова «Советский спорт».
Стоит добавить, что матч подопечные Станислава Черчесова проведут матч с бельгийскими футболистами 12 июня в 22:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.