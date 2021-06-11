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Posted 11 июня 2021, 09:01

Published 11 июня 2021, 09:01

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

Советы по вышиванию для начинающих

11 июня 2021, 09:01
Сюжет
Инструкция
У каждого человека есть своё любимое занятие, которое его успокаивает и придаёт сил. Для многих таким занятием является вышивка.

Женщины занимались вышиванием еще в древности. В те времена вышивка служила оберегом, а также одним из способов украшения одежды. В Европе одежды украшала вышивка из золотых нитей, такие наряды могли себе позволить лишь богатейшие люди. На Руси все материалы, предназначенные для рукоделия, тоже были дорогими, однако позднее этим занятием смогли заниматься и простые крестьянки.

Стоит отметить, что в прошлом придавалось большое значение тому орнаменту, который был вышит на одежде. Сами узоры передавались из поколения в поколение, от матери к дочери и так далее. В современном мире мы не так придирчивы в этом вопросе, для многих рукодельниц вышивание стало хобби, другие видят в нем своеобразный вид искусства. Скачать схемы для вышивки сегодня можно в интернете, также можно найти их в журналах и книгах. Причем разнообразия им нет конца.

Если вы решили вышивать:

Тем, кто решил заняться вышиванием, для начала следует определиться с тем, в какой технике вы будете это делать. Видов вышивки достаточно много. Кроме того, среди основных видов есть ещё множество подвидов, а также комбинированные техники. Основные виды вышивки это:

  • крест;
  • гладь;
  • бисер;
  • ковровая вышивка;
  • вышивка лентами;
  • алмазная.

Новичку не следует сразу скупать все материалы, выбирая при этом самые дорогостоящие. Не нужно думать, что от стоимости расходных материалов будет зависеть результат. Наилучшим вариантом будет, если выбор падёт на материалы средней ценовой категории.

Также стоит стразу определиться с орнаментом, который вы хотите вышить. Немаловажно, на какой ткани вы планируете это сделать, не всякая ткань подойдёт для того или иного вида вышивки. Ещё нужно учесть габариты желаемого узора. Начинающей вышивальщице подойдут небольшие орнаменты. Но и слишком маленькие выбирать не стоит, миниатюрные узоры вышивать тоже очень непросто.

Важно обустроить удобное место для вышивания, а также продумать систему хранения. Удобно, когда все материалы для вышивки лежат в одном месте. Здесь настоящим спасением станет, например, пластиковый контейнер. Не забывайте, что вышивка — это кропотливое занятие, которое требует предельного напряжения зрения. Поэтому не пренебрегайте простыми правилами по сохранению своего здоровья.

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