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Подземный переход около НИУ «БелГУ» украсят полотном и дополненной реальностью

11 июня 2021, 10:01
Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру
Тоннель «Галерея» отремонтируют в рамках работ по благоустройству и озеленению проспекта Б. Хмельницкого от остановки «Родина» до улицы Щорса. В переходе установят оборудование дополненной реальности и создадут живописное полотно.

Ремонтные работы начнут после заключения контракта. В настоящее время управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика. В рамках работ проведут реконструкцию и подземного перехода от нового корпуса НИУ «БелГУ» к парку Победы.

В тоннеле разберут обшивку, демонтируют дверные коробки и светильники для люминесцентных ламп, установят металлические дверные блоки в готовые проёмы, облицуют наружные стены и установят вентилируемые фасады с облицовкой панелями из композитных материалов.

Помимо этого в переходе появится живописное полотно «Цветущий луг Белогорья» с ботанической точностью изображения растений. Также там создадут дополненную реальность с устройством акустической системы и микрокомпьютером и интегрированным справочником растений.

Что касается освещения, в тоннеле оборудуют 100 потолочных или настенных ламп и ещё 240 светодиодных светильников.

Напомним, в 2019 году в подземном переходе неизвестные разбили лампы и разрисовали стены. Сам ремонт в тоннеле вёлся не один год. В 2016-м в областном центре даже проводили конкурс на лучшее граффити «Стрит-Арт», которое должно было украсить стены «Галереи».

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