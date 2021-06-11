Подземный переход около НИУ «БелГУ» украсят полотном и дополненной реальностью

Ремонтные работы начнут после заключения контракта. В настоящее время управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика. В рамках работ проведут реконструкцию и подземного перехода от нового корпуса НИУ «БелГУ» к парку Победы.
В тоннеле разберут обшивку, демонтируют дверные коробки и светильники для люминесцентных ламп, установят металлические дверные блоки в готовые проёмы, облицуют наружные стены и установят вентилируемые фасады с облицовкой панелями из композитных материалов.
Помимо этого в переходе появится живописное полотно «Цветущий луг Белогорья» с ботанической точностью изображения растений. Также там создадут дополненную реальность с устройством акустической системы и микрокомпьютером и интегрированным справочником растений.
Что касается освещения, в тоннеле оборудуют 100 потолочных или настенных ламп и ещё 240 светодиодных светильников.
Напомним, в 2019 году в подземном переходе неизвестные разбили лампы и разрисовали стены. Сам ремонт в тоннеле вёлся не один год. В 2016-м в областном центре даже проводили конкурс на лучшее граффити «Стрит-Арт», которое должно было украсить стены «Галереи».