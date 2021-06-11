Подземный переход около НИУ «БелГУ» украсят полотном и дополненной реальностью

Напомним, в 2019 году в подземном переходе неизвестные разбили лампы и разрисовали стены. Сам ремонт в тоннеле вёлся не один год. В 2016-м в областном центре даже проводили конкурс на лучшее граффити «Стрит-Арт», которое должно было украсить стены «Галереи».