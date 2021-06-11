Подросток катал девушку на мотоцикле, не справился со скоростью и опрокинулся

Происшествие случилось в Губкинском округе, за рулём мотоцикла был 17-летний водитель. По предварительным данным, он превысил безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и опрокинулся. Водитель и его пассажирка получили телесные повреждения.
За минувшие сутки в Белгородской области случилось ещё три ДТП. Водитель наехал на пешехода, причём оба выполняли движение на разрешающие знаки, столкнулись два автомобиля, велосипедист не уступил дорогу автомобилю. Все участники дорожных происшествий отделались телесными повреждениями.