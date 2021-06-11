Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На концепцию обновления Народного бульвара и Белгородского Арбата потратят 17,4 млн

11 июня 2021, 06:36
Фото: ИА «Бел.Ру»
Проектировщикам предстоит разработать концепцию развития Народного бульвара и улицы 50-летия Белгородской области. Заказчиком выступило городское управление архитектуры. Стоимость работ оценили в 17,4 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, управление архитектуры и градостроительства администрации Белгорода ищет команду, которая бы выполнила работы по разработке идеи и проектной документации благоустройства Народного бульвара и улицы 50-летия Белгородской области. За выполненные работы мэрия готова заплатить 17 млн 434 тысячи рублей.

Как отмечено в техническом задании, благоустройство улиц требует реновации. В своём проекте инженеры должны предусмотреть замену и ремонт твёрдых покрытий, создание ландшафтно-декоративного озеленения, устройство функционального и художественного освещения, а также обеспечение условий безбарьерной среды.

Реконструкция затронет 12,6 гектара Народного бульвара от улицы Гостёнской до улицы Белгородского полка, а также 1,6 гектара улицы 50-летия Белгородской области от улицы Николая Островского до Преображенской.

Проектировщики должны предусмотреть точки подключения к инженерным сетям, генплан Белгорода, правила землепользования, застройки и благоустройства.

Что касается озеленения, то исполнителю нужно учесть ассортиментный перечень растений, рекомендованный для использования в программе «Зелёный миллиард» на территории Белгородской области.

Сам альбом концепции должен состоять из анализа территории, схемы функционального зонирования, пояснительной записки, концепции благоустройства, эскизов некапитальных сооружений и малых архитектурных форм, а также 3D-визуализации проекта и иных графических материалов для полноты восприятия.

Что касается сметной документации, то она должна содержать полную информацию о технических характеристиках материала и оборудования без указания торговых марок.

В документах говорится, что начинать проектирование исполнитель должен с даты заключения муниципального контракта, а предоставить идею развития в мэрии в течение 150 дней после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости.

Материалы по теме
Для молодёжного культурного центра в Белгороде купят генераторы туманаВ Белгороде возьмутся за обустройство приюта для бездомных людейВ Белгороде построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 240 млн рублей
#Новости#Белгород#Мэрия белгорода#Проект#Госзакупки#Центр#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18