На концепцию обновления Народного бульвара и Белгородского Арбата потратят 17,4 млн

По данным сайта госзакупок, управление архитектуры и градостроительства администрации Белгорода ищет команду, которая бы выполнила работы по разработке идеи и проектной документации благоустройства Народного бульвара и улицы 50-летия Белгородской области. За выполненные работы мэрия готова заплатить 17 млн 434 тысячи рублей.
Как отмечено в техническом задании, благоустройство улиц требует реновации. В своём проекте инженеры должны предусмотреть замену и ремонт твёрдых покрытий, создание ландшафтно-декоративного озеленения, устройство функционального и художественного освещения, а также обеспечение условий безбарьерной среды.
Реконструкция затронет 12,6 гектара Народного бульвара от улицы Гостёнской до улицы Белгородского полка, а также 1,6 гектара улицы 50-летия Белгородской области от улицы Николая Островского до Преображенской.
Проектировщики должны предусмотреть точки подключения к инженерным сетям, генплан Белгорода, правила землепользования, застройки и благоустройства.
Что касается озеленения, то исполнителю нужно учесть ассортиментный перечень растений, рекомендованный для использования в программе «Зелёный миллиард» на территории Белгородской области.
Сам альбом концепции должен состоять из анализа территории, схемы функционального зонирования, пояснительной записки, концепции благоустройства, эскизов некапитальных сооружений и малых архитектурных форм, а также 3D-визуализации проекта и иных графических материалов для полноты восприятия.
Что касается сметной документации, то она должна содержать полную информацию о технических характеристиках материала и оборудования без указания торговых марок.
В документах говорится, что начинать проектирование исполнитель должен с даты заключения муниципального контракта, а предоставить идею развития в мэрии в течение 150 дней после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости.