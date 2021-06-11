На концепцию обновления Народного бульвара и Белгородского Арбата потратят 17,4 млн

По данным сайта госзакупок, управление архитектуры и градостроительства администрации Белгорода ищет команду, которая бы выполнила работы по разработке идеи и проектной документации благоустройства Народного бульвара и улицы 50-летия Белгородской области. За выполненные работы мэрия готова заплатить 17 млн 434 тысячи рублей.