Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Компания из Белгорода без контрактов с 2018 года отремонтирует аэропорт в Якутии

11 июня 2021, 13:03
Фото: pixabay.com
Белгородская компания ООО «Спецмонтаж-Сервис» выиграла контракт на строительно-монтажные работы по реконструкции аэропорта Черский в Республике Саха (Якутия). До этого с 2018 года предприятие вовсе не заключало договоры. А в 2015 и 2016 годы большинство контрактов были с прокуратурой Белгородской области.

Согласно документам госзакупки, «Спецмонтаж-Сервис» стал единственным участником госзакупки на реконструкцию аэропорта Черский в Республике Саха (Якутия). Заказчик — Федеральное агентство воздушного транспорта. Начальная цена контракта составляет 2,1 млрд рублей.

После подписания договора белгородское предприятие должно будет приобрести оборудование и материалы, разработать рабочую и техническую документацию, а также выполнить строительные, монтажные и другие работы, которые связаны с реконструкцией взлётно-посадочной полосы (аэродрома). Помимо этого, предприятие должно будет обеспечить полноценное функционирование вновь построенных или реконструируемых объектов и ввести их в эксплуатацию.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», «Спецмонтаж-Сервис» зарегистрирован в Белгороде в 2001 году. Предприятие занимается производством электромонтажных работ. Руководитель и бенефициар — Борис Кузнецов. С 2018 года компания не заключила ни один контракт, при этом участвуя в 15 процедурах закупок (в 2018 и 2020 году).

А за 2015 и 2016 годы предприятие заключило три контракта с прокуратурой Белгородской области на общую сумму 214 тысяч рублей.

По итогам 2020 года «Спецмонтаж-Сервис» получил чистую прибыль в размере 6,3 млн рублей.

Материалы по теме
Вячеслав Гладков прокомментировал отзыв Губерниева об аэропорте БелгородаВ 2022 году аэропорт Белгорода перешагнёт пассажиропоток в 500 тысяч человекВ конце июня из аэропорта Белгорода можно будет улететь в Геленджик
#Новости#Аэропорт#Якутия#Госзакупки#Компания#Есть повод#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18