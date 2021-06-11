Компания из Белгорода без контрактов с 2018 года отремонтирует аэропорт в Якутии

Согласно документам госзакупки, «Спецмонтаж-Сервис» стал единственным участником госзакупки на реконструкцию аэропорта Черский в Республике Саха (Якутия). Заказчик — Федеральное агентство воздушного транспорта. Начальная цена контракта составляет 2,1 млрд рублей.
После подписания договора белгородское предприятие должно будет приобрести оборудование и материалы, разработать рабочую и техническую документацию, а также выполнить строительные, монтажные и другие работы, которые связаны с реконструкцией взлётно-посадочной полосы (аэродрома). Помимо этого, предприятие должно будет обеспечить полноценное функционирование вновь построенных или реконструируемых объектов и ввести их в эксплуатацию.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», «Спецмонтаж-Сервис» зарегистрирован в Белгороде в 2001 году. Предприятие занимается производством электромонтажных работ. Руководитель и бенефициар — Борис Кузнецов. С 2018 года компания не заключила ни один контракт, при этом участвуя в 15 процедурах закупок (в 2018 и 2020 году).
А за 2015 и 2016 годы предприятие заключило три контракта с прокуратурой Белгородской области на общую сумму 214 тысяч рублей.
По итогам 2020 года «Спецмонтаж-Сервис» получил чистую прибыль в размере 6,3 млн рублей.