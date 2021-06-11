Компания из Белгорода без контрактов с 2018 года отремонтирует аэропорт в Якутии

После подписания договора белгородское предприятие должно будет приобрести оборудование и материалы, разработать рабочую и техническую документацию, а также выполнить строительные, монтажные и другие работы, которые связаны с реконструкцией взлётно-посадочной полосы (аэродрома). Помимо этого, предприятие должно будет обеспечить полноценное функционирование вновь построенных или реконструируемых объектов и ввести их в эксплуатацию.