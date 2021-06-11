Филармония арендовала замок UTARK в Белгороде для концертов летом за 780 тысяч рублей

Сюжет Госзакупки

Белгородская государственная филармония заключила два контракта на аренду помещения и прилегающей территории с единственным поставщиком. В первом случае сумма составила 120 тысяч рублей, во втором — 660 тысяч рублей. В планах использовать арендуемую площадь 13 раз.

Согласно информации сайта госзакупок, контракты Белгородская государственная филармония заключила 2 июня с единственным поставщиком. В рамках первого договора на сумму 120 тысяч рублей филармония арендует помещения и прилегающую территорию для проведения концертов 3 и 4 июля. Второй контракт на 660 тысяч рублей заключили для проведения концертов 7, 13 и 20 июня, 18 и 25 июля, а также 5, 8,12, 15, 22 и 29 августа. Напомним, концерты у стен замка Utark — традиционное мероприятие филармонии. В 2020 году там прошёл трёхдневный музыкальный фестиваль, который назывался «Castle Music Hall. Концерты в замке на закате». А в 2019 году состоялся ежегодный фестиваль SOVA с участием музыкантов из Китая.