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Posted 11 июня 2021, 11:01

Published 11 июня 2021, 11:01

Modified 1 декабря, 08:40

Updated 1 декабря, 08:40

Филармония арендовала замок UTARK в Белгороде для концертов летом за 780 тысяч рублей

11 июня 2021, 11:01
Сюжет
Госзакупки
Белгородская государственная филармония заключила два контракта на аренду помещения и прилегающей территории с единственным поставщиком. В первом случае сумма составила 120 тысяч рублей, во втором — 660 тысяч рублей. В планах использовать арендуемую площадь 13 раз.

Согласно информации сайта госзакупок, контракты Белгородская государственная филармония заключила 2 июня с единственным поставщиком. В рамках первого договора на сумму 120 тысяч рублей филармония арендует помещения и прилегающую территорию для проведения концертов 3 и 4 июля.

Второй контракт на 660 тысяч рублей заключили для проведения концертов 7, 13 и 20 июня, 18 и 25 июля, а также 5, 8,12, 15, 22 и 29 августа.

Напомним, концерты у стен замка Utark — традиционное мероприятие филармонии. В 2020 году там прошёл трёхдневный музыкальный фестиваль, который назывался «Castle Music Hall. Концерты в замке на закате». А в 2019 году состоялся ежегодный фестиваль SOVA с участием музыкантов из Китая.

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