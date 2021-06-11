Да будет свет!

Не ждите приезда электромонтёров — подача электроэнергии прекратится нажатием двух компьютерных клавиш.
Хорошая новость: у должников есть ещё три недели для активных действий, чтобы не лишиться благ цивилизации. В минувшие выходные более 500 человек осознали степень угрозы их благополучию и поспешили оплатить электроэнергию.
С теми, кто готов в рассрочку погашать долги с параллельным внесением текущих платежей, компания готова заключить соглашения либо найти иные пути ликвидации имеющейся задолженности.