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Да будет свет!

11 июня 2021, 06:20
Фото: pixabay.com
Плохая новость для 4387 должников, дома которых оборудованы автоматическими измерительными системами контроля и учёта электроэнергии. На 1 июля в регионе запланировано первое массовое дистанционное отключение энергоснабжения.

Не ждите приезда электромонтёров — подача электроэнергии прекратится нажатием двух компьютерных клавиш.

Хорошая новость: у должников есть ещё три недели для активных действий, чтобы не лишиться благ цивилизации. В минувшие выходные более 500 человек осознали степень угрозы их благополучию и поспешили оплатить электроэнергию.

С теми, кто готов в рассрочку погашать долги с параллельным внесением текущих платежей, компания готова заключить соглашения либо найти иные пути ликвидации имеющейся задолженности.

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