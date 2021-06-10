В Белгороде «Росгосстрах» презентовал новый продукт по страхованию жилья

С этой целью с рабочим визитом в Белгород прибыли топ-менеджеры «Росгосстраха» — член Правления компании Елена Белоусенко, руководитель Блока розничного бизнеса Константин Антонов, руководители розничных и агентских каналов продаж компании, а также представители компании «Росгосстрах Жизнь».
Перед началом конференции в торжественной обстановке прошла церемония награждения: заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области Давид Бузиашвили вручил благодарность губернатора региона филиалу «Росгосстраха» и благодарственные письма персонально 20 сотрудникам страховой компании.
Как отметила член Правления «Росгосстраха» Елена Белоусенко, в год своего столетия старейший российский страховщик активизирует свою работу в Белгородской области, увеличивая численность агентского корпуса и расширяя программы страхования. Новые продукты страховой защиты жилья и домашнего имущества — более клиентоориентированные, включают сервисные услуги, которыми клиент может воспользоваться независимо от наступления страхового случая.
Елена Белоусенко подчеркнула, что в компании ведётся планомерная работа по укреплению агентского корпуса. Потому что, несмотря на развитие технологий и современных каналов продаж, страховые агенты остаются основным носителем знаний о продуктах «Росгосстраха». Именно они формируют финансовую грамотность населения в самых отдалённых уголках России. И даже в непростых экономических условиях компания продолжает создавать рабочие места. В прошлом году на работу было принято 13 тыс. новых агентов.
Сегодня в Белгородской области работает более 270 страховых агентов «Росгосстраха». Компания обеспечивает им комфортные условия труда, хорошие мотивационные программы и линейку актуальных продуктов — как классических, так и простых «коробочных» решений защиты здоровья, жилья и имущества, включая автомобили. Мы ценим наших ветеранов, в то же время «Росгосстрах» приглашает на работу новых сотрудников, причём как профессионалов страхового рынка, так и новичков, которые готовы получать доход, предлагая землякам доступные продукты страховой защиты.Андрей Пеньков, директор филиала «Росгосстраха» в Белгородской области
Как отметил Андрей Пеньков, компания также предоставляет агентам инновационные инструменты продаж. Это, например, цифровая полисная платформа «Агентология», позволяющая агентам заключать договоры и принимать оплаты удалённо — даже в транспорте. Это «Карты агентских участков» — аналитическая геосистема с интерфейсом «умных карт», отражающая актуальную картину по страхованию объектов в масштабе отдельного населённого пункта и страны в целом. Сразу видно, например, какие дома на той или иной улице застрахованы и у кого, а какие — без страховой защиты.
За без малого 100-летнюю историю «Росгосстрах» накопил колоссальный опыт страховой защиты жилья. В условиях меняющегося климата, когда погодные катаклизмы — наводнения, грады, ураганные ветра — уже не являются чем-то из ряда вон выходящим, страхование недвижимости и имущества граждан становится всё более актуальным. При этом новые продукты «Росгосстраха» предполагают возможность для клиента выбрать для себя только самые актуальные риски, добавить в договор желаемые сервисы, которые могут понадобиться владельцам квартир, коттеджей и дач.
В Белгородской области в этом году серьёзных природных катаклизмов не было, но объём выплаченного владельцам квартир, домов и дач страхового возмещения вырос в первом квартале на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процесс выплат по страховым событиям в «Росгосстрахе» сегодня тоже усовершенствован. За счёт использования электронного документооборота и удалённого урегулирования, сроки выплат сокращаются до 5-8 дней после предоставления всех необходимых документов. В прошлом году «Росгосстрах» ежедневно выплачивал своим клиентам за повреждённое или утраченное жильё и имущество 5,7 млн рублей.