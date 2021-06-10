В Белгороде «Росгосстрах» презентовал новый продукт по страхованию жилья

В Белгородской области в этом году серьёзных природных катаклизмов не было, но объём выплаченного владельцам квартир, домов и дач страхового возмещения вырос в первом квартале на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процесс выплат по страховым событиям в «Росгосстрахе» сегодня тоже усовершенствован. За счёт использования электронного документооборота и удалённого урегулирования, сроки выплат сокращаются до 5-8 дней после предоставления всех необходимых документов. В прошлом году «Росгосстрах» ежедневно выплачивал своим клиентам за повреждённое или утраченное жильё и имущество 5,7 млн рублей.