Темы дня в Белгороде: крематорий, затопленный двор и НОЦ мирового уровня

Администрация Белгорода прокомментировала публикацию ИА «Бел.Ру» о новом месте для строительства крематория. Оказалось, что в документе, подготовленном управлением архитектуры, говорилось не о возведении крематория, а о переводе части земельного участка в урочище Сосновка в категорию «Зона кладбищ и крематориев (С1)».
Таким образом, речи о строительстве объекта на улице Песчаной или в каком-либо другом месте не идёт.
После сильного дождя на улице Скворцова, 4 в Разумном затопило двор многоквартирного дома и подъезды. Здание находится рядом с администрацией посёлка, поэтому воду откачивать пришлось не только местным жителям и сотрудникам УК, но и представителям местной власти.
Ремонт в этом дворе сделали в 2020 году, подрядчик — ООО «Линдор». Согласно документам, организация должна устранить неполадки по гарантийному сроку в течение пяти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Известно, что подрядчик уже пообещал поставить бортики.
Тем не менее местный депутат Екатерина Долгова планирует написать заявление в прокуратуру, чтобы сотрудники ведомства провели проверку.
На базе научно-образовательного центра в Белгородской области планируют создать научный центр мирового уровня для формирования инновационных решений в АПК, сообщил Вячеслав Гладков. Об этом стало известно по итогам расширенного заседания наблюдательного совета НОЦ 10 июня.
Сейчас центр работает по пяти направлениям, в него входят 74 участника, в том числе — представители РАН. Учёные работают над 31 проектом.
На заседании региональное правительство подписало соглашение о научном сотрудничестве с четырьмя регионами Центрального федерального округа: с Брянской, Калужской, Курской и Орловской областями.