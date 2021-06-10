Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Темы дня в Белгороде: крематорий, затопленный двор и НОЦ мирового уровня

10 июня 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
На улице Песчаной в областном центре всё-таки не планируется строительство крематория, в Разумном после дождя затопило двор и подъезды, а в регионе создадут научно-образовательный центр мирового уровня. О главных темах уходящего четверга — в традиционном обзоре от ИА «Бел.Ру».

И вновь о крематории

Администрация Белгорода прокомментировала публикацию ИА «Бел.Ру» о новом месте для строительства крематория. Оказалось, что в документе, подготовленном управлением архитектуры, говорилось не о возведении крематория, а о переводе части земельного участка в урочище Сосновка в категорию «Зона кладбищ и крематориев (С1)».

Таким образом, речи о строительстве объекта на улице Песчаной или в каком-либо другом месте не идёт.

Мэрия не планирует строительство крематория в Белгороде
Узнать подробнее

Затопленный двор

После сильного дождя на улице Скворцова, 4 в Разумном затопило двор многоквартирного дома и подъезды. Здание находится рядом с администрацией посёлка, поэтому воду откачивать пришлось не только местным жителям и сотрудникам УК, но и представителям местной власти.

Ремонт в этом дворе сделали в 2020 году, подрядчик — ООО «Линдор». Согласно документам, организация должна устранить неполадки по гарантийному сроку в течение пяти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Известно, что подрядчик уже пообещал поставить бортики.

Тем не менее местный депутат Екатерина Долгова планирует написать заявление в прокуратуру, чтобы сотрудники ведомства провели проверку.

Под Белгородом двор многоквартирного дома затапливает после каждого дождя
Узнать подробнее

НОЦ мирового уровня

На базе научно-образовательного центра в Белгородской области планируют создать научный центр мирового уровня для формирования инновационных решений в АПК, сообщил Вячеслав Гладков. Об этом стало известно по итогам расширенного заседания наблюдательного совета НОЦ 10 июня.

Сейчас центр работает по пяти направлениям, в него входят 74 участника, в том числе — представители РАН. Учёные работают над 31 проектом.

На заседании региональное правительство подписало соглашение о научном сотрудничестве с четырьмя регионами Центрального федерального округа: с Брянской, Калужской, Курской и Орловской областями.

В Белгородской области создадут НОЦ мирового уровня
Узнать подробнее

Материалы по теме
Отстранение Глаголева, уход Карханова и бесплатный проезд за прививку: итоги дняУлица в честь сирени и ненаписанное заявление: итоги 8 июня в БелгородеПочётный гражданин Савченко и планы мэрии на Land Cruiser: итоги дня
#Новости#Разумное#Белгород#Итоги#Двор#Крематорий#НОЦ#Дождь#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18