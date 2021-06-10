Темы дня в Белгороде: крематорий, затопленный двор и НОЦ мирового уровня

На улице Песчаной в областном центре всё-таки не планируется строительство крематория, в Разумном после дождя затопило двор и подъезды, а в регионе создадут научно-образовательный центр мирового уровня. О главных темах уходящего четверга — в традиционном обзоре от ИА «Бел.Ру».