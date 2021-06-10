С «Хохланд Руссланд» взыскивают моральную компенсацию в размере 800 тысяч рублей

Судя по картотеке дел, иски к компании в сентябре 2020 года подали три человека. Все дела касались компенсации морального вреда. Из материалов дел следует, что в ноябре 2019 года на 16 км+700м автодороги Крым — Комсомольский — Красиво со стороны с. Бессоновка случилось ДТП.