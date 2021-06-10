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С «Хохланд Руссланд» взыскивают моральную компенсацию в размере 800 тысяч рублей

10 июня 2021, 11:46
Фото: pixabay.com
Судебный пристав регионального ведомства возбудил исполнительное производство на основании исполнительного документа Белгородского районного суда. С компании намерены взыскать 800 тысяч рублей моральной компенсации.

Согласно информационной базе региональной службы судебных приставов, в отношении ООО «Хохланд Руссланд» исполнительное производство возбудили 4 июня текущего года. Причиной этому стал исполнительный документ Белгородского районного суда. С компании намерены взыскать 800 тысяч рублей моральной компенсации.

Судя по картотеке дел, иски к компании в сентябре 2020 года подали три человека. Все дела касались компенсации морального вреда. Из материалов дел следует, что в ноябре 2019 года на 16 км+700м автодороги Крым — Комсомольский — Красиво со стороны с. Бессоновка случилось ДТП.

Виновным в аварии признали водителя — сотрудника компании «Хохланд Руссланд», который при обгоне лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada 210540. В легковушке было трое мужчин. Все они умерли на месте происшествия.

Водителя большегруза признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении. Также его лишили водительского удостоверения на три года. С «Хохланд Руссланд» взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей троим близким родственникам погибших.

После этого в суд обратились трое сыновей погибших мужчин, которые просили взыскать с компании ещё по 1 млн рублей компенсации морального вреда. По итогам судебных заседаний двум истцам требования удовлетворили частично и назначили взыскать с компании по 800 тысяч рублей, а ещё один иск удовлетворили полностью.

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