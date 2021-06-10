Прививка «Спутником V» не даёт право россиянам беспрепятственно въехать на Украину

Далее иностранцы должны либо предоставить негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2. При этом анализы необходимо сдать не позднее 72 часов до момента пересечения границы. Либо же можно представить документ, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, но только препаратами, которые ВОЗ одобрила для использования во время чрезвычайных ситуаций. Документ должен быть на английском языке либо переведён на английский язык.