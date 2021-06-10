Прививка «Спутником V» не даёт право россиянам беспрепятственно въехать на Украину

Согласно официальному документу Кабинета министров Украины от 2 июня, иностранцы или лица без гражданства могут въехать на территорию страны, если у них есть медицинская страховка, которая покрывает расходы в случае лечения от коронавируса или обсервацию, действительная на весь период пребывания в стране.
Далее иностранцы должны либо предоставить негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2. При этом анализы необходимо сдать не позднее 72 часов до момента пересечения границы. Либо же можно представить документ, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, но только препаратами, которые ВОЗ одобрила для использования во время чрезвычайных ситуаций. Документ должен быть на английском языке либо переведён на английский язык.
Однако по состоянию на 1 июня ВОЗ внесла в перечень продукции, допущенной к применению в условиях чрезвычайной ситуации, вакцины семи организаций по всему миру, но не российскую.
Как сообщают «Ведомости», заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V» пока только рассматривают. Её безопасность, предположительно, оценят летом, но когда — неизвестно.