Большинство проблем многоквартирных домов решаются с помощью управляющей компании (УК), с которой у жильцов заключён договор. Но нередко жители многоэтажек и сами не в курсе, за какой компанией закреплён их дом и к кому бежать с жалобами и просьбами.
В этом материале расскажем, как найти свою управляющую компанию и её контакты, зная только свой адрес. Также объясним, в каких источниках искать эту информацию, ведь есть несколько вариантов. И, в конце концов, объясним нюансы: кому пожаловаться на УК и как её сменить.
Управляющая компания (УК) — это частная компания (юридическое лицо), которая обслуживает тот или иной многоквартирный дом (МКД):
И это не полный список обязанностей УК. Точный перечень должен быть прописан в договоре. Раньше такие организации были известны как жилищно-коммунальные службы. Сейчас смысл тот же, но название другое.
С компанией заключают договор собственники многоэтажки. Только тогда она «привязывается» к дому. Но и это не навсегда. Если УК плохо справляется со своими обязанностями и люди часто жалуются на работу организации, её можно сменить. Для этого потребуется согласие всех собственников жилья и определённый пакет документов. Как это сделать, ранее уже писали на «Бел.Ру». Об этом рассказывал мэр Белгорода. Юрий Галдун призывал непременно это делать и не терпеть некачественные услуги, от которых зависит жизнь. Но подробнее об отказе от УК напишем ниже.
Чтобы решить возникший вопрос с помощью управляющей компании, надо сначала ей найти. Для этого белгородцы могут воспользоваться несколькими способами:
Расскажем подробнее о всех четырёх вариантах, чтобы вы смогли выбрать наиболее удобный и доступный для вас.
Искать УК по районам, по крайней мере в Белгороде, нецелесообразно. Эффективнее будет опираться на конкретный адрес. Зная расположение дома, можно с лёгкостью в пару кликов мышки найти закреплённую за ней обслуживающую организацию. В интернете для этого есть множество сайтов. Мы расскажем минимум о трёх таких ресурсах и ещё трёх способах поиска своей «управляшки», в том числе — офлайн.
В квитанции за ЖКХ, которую вам присылают каждый месяц, обычно содержится информация об управляющей компании. Часто это название, адрес расположения офиса и номер телефона, реже — только название. Но даже в последнем случае, зная наименование организации, можно найти их контакты в Сети самостоятельно.
На фото представлена квитанция белгородца, проживающего в доме по ул. Конева. В левом верхнем углу указана обслуживающая организация — ООО УК «Благострой-С». Напомним, что эта компания хорошо знакома жителям Белгорода и редакции ИА «Бел.Ру», ведь она возглавила антирейтинг УК, который составляли по оценкам и отзывам пользователей «Яндекса». Отзывы, кстати, малоприятные. Прочесть подробнее о «Благострое-С» и других организациях из антирейтинга можно в полной публикации на сайте информагентства.
Пожалуй, этот способ больше подойдёт активным пользователям глобальной Сети: быстро, привычно, не вставая со стула и не выходя из дома. Для поиска своей управляющей компании по адресу вашего МКД есть несколько сервисов и сайтов. Вот лишь малая часть из них:
На сайте Dominfo всё просто: заходите на главную страницу сайта, листаете вниз до раздела «Все сервисы для получения информации по недвижимости», выбираете из предложенного «Управляющие компании и ЖКХ». В появившейся поисковой строке вводите полный адрес своего дома. Например, Белгород, ул. Есенина, 259.
В информации о доме высветится характеристика МКД, его фото, отзывы и информация об управляющей организации — название, адрес, график работы, расположение, электронная почта, ссылка на сайт (если он есть), номер телефона, оценка деятельности УК и даже договор управления в формате pdf.
На Holme Space схема поиска почти такая же. Надо зайти на сайт, выбрать в списке справа свой город, а затем — раздел «ЖКХ» в меню слева (где новости, статьи, мероприятия и т. д.). Затем нажимаете на стрелку в строке с выбором улицы и выбираете необходимую. Потом проделываете то же самое в строке с выбором дома. Сайт автоматически выдаст вам полную информацию про УК и саму многоэтажку. Для понятности оставляем ссылку на поиск «управляшки» по разделу «Белгород».
МинЖКХ специализируется на управляющих организациях и создан специально для «повышения общественной осведомлённости в области функционирования управляющих компаний и ТСЖ». Поэтому там найти свою УК совсем просто. На сайте можно не только уточнить по адресу, какая компания закреплена за МКД, но и просмотреть полный список обслуживающих организаций нужного города. Для этого на главной странице сайта МинЖКХ вверху в разделе «Компании» следует выбрать пункт «По городам». Вам предложат список городов по алфавиту. Выбрав необходимый, ресурс покажет вам полный список УК этого города с информацией о том, сколько домов обслуживают те или иные «управляшки», по каким адресам они расположены и по каким номерам телефонов до них можно дозвониться.
Чтобы найти обслуживающую ваш дом организацию по адресу проживания, надо выбрать раздел «Многоквартирные дома» и ввести в поисковой строке свой адрес. В высветившемся на экране списке домов выберите нужный, и сайт покажет вам полную информацию о нём, в том числе, какая УК за ним закреплена.
Ещё один способ определить, какая «управляшка» привязана к вашему многоквартирному дому, — обратиться к Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Сайт создан Минкомсвязью, Почтой России и Минстроем РФ для объединения всей официальной информации о ЖКХ. Здесь есть и обучающие материалы, и реестр программ в сфере ЖКХ, и различные отчёты по теме, и обширный список информации для граждан (плата за ЖКХ, индексы, соцподдержка, нормативы, стандарты и др).
На главной странице сайта следует нажать на категорию «Поставщики услуг», а в высветившемся окне — «Найти на карте». В строке «Найти дом по адресу» вводите свой город, улицу и номер дома, после чего жмёте на «Найти». На экране покажутся данные о доме и название управляющей компании со ссылкой на её сайт.
Если поиск в интернете не дал результатов или вы не относитесь к касте уверенных онлайн-пользователей, можно воспользоваться другим вариантом — по старинке обратитесь лично в администрацию своего города. Но стоит учесть и тот факт, что мгновенного ответа ждать не придётся. Это займёт некоторое время, скорее всего — пару дней или даже неделю.
Для того, чтобы получить данные о своей УК через администрацию, надо:
После проделанного остаётся лишь ждать. Как вам сообщат необходимую информацию — лучше уточнить на месте в ведомстве. Но часто людям отвечают, прислав смс на телефон, реже — звонят.
Как мы уже указывали выше, не все УК добросовестно выполняют свои обязанности. Белгороду известны случаи, когда обслуживающая организация, к примеру, закрашивает трещину вместо того, чтобы отремонтировать её. Знают местные жители и о том, как одна из «управляшек» обещала устранить вздутую штукатурку, озеленить двор, привести в порядок непригодные к использованию мусорные контейнеры, установить козырьки на кровле и ещё много всего, а на деле ничего не делает. По всему региону ситуация не лучше: в Бирюче УК годами игнорирует просьбу жителей дома отремонтировать крышу и отмостку. А в Губкине ужасное состояние здания общежития даже попало в сюжет на федеральный канал, так как из-за отказа УК отремонтировать проводку дом горел уже трижды.
Учитывая вышеописанное, напомним, что от любой обслуживающей дом компании жильцы вправе отказаться. Но сделать это можно лишь коллективным решением и заполнив необходимые документы. Инструкция следующая:
Бояться этого процесса не стоит, как и терпеть некачественные услуги. Есть ещё вариант с жалобой. Всю информацию о том, как можно сообщить о своих претензиях к УК, рассказали в публикации «Как и куда пожаловаться на управляющую компанию в Белгородской области».
Также белгородцам стоит знать, что выбрать новую обслуживающую организацию могут помочь рейтинги УК, которые публикуют на сайте губернатора и правительства Белгородской области. По итогам первого квартала в список попали 139 организаций, которые распределили по зонам — красная (худшие), оранжевая (нормальные) и зелёная (лучшие). К слову, среди «зелёных» в рейтинге стоят 94 компании. Есть из чего выбрать, согласитесь.