Как мы уже указывали выше, не все УК добросовестно выполняют свои обязанности. Белгороду известны случаи, когда обслуживающая организация, к примеру, закрашивает трещину вместо того, чтобы отремонтировать её. Знают местные жители и о том, как одна из «управляшек» обещала устранить вздутую штукатурку, озеленить двор, привести в порядок непригодные к использованию мусорные контейнеры, установить козырьки на кровле и ещё много всего, а на деле ничего не делает. По всему региону ситуация не лучше: в Бирюче УК годами игнорирует просьбу жителей дома отремонтировать крышу и отмостку. А в Губкине ужасное состояние здания общежития даже попало в сюжет на федеральный канал, так как из-за отказа УК отремонтировать проводку дом горел уже трижды.