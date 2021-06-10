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Как узнать по адресу, за какой управляющей компанией закреплён дом в Белгороде?

10 июня 2021, 13:37
Фото: Бел.Ру
В этом материале подробно расскажем, как, зная только адрес своего дома, узнать, какая управляющая компания вас обслуживает. Способов несколько, как онлайн, так и офлайн.
Сюжет
ЖКХ

Большинство проблем многоквартирных домов решаются с помощью управляющей компании (УК), с которой у жильцов заключён договор. Но нередко жители многоэтажек и сами не в курсе, за какой компанией закреплён их дом и к кому бежать с жалобами и просьбами.

В этом материале расскажем, как найти свою управляющую компанию и её контакты, зная только свой адрес. Также объясним, в каких источниках искать эту информацию, ведь есть несколько вариантов. И, в конце концов, объясним нюансы: кому пожаловаться на УК и как её сменить.

Что такое управляющая компания

Управляющая компания (УК) — это частная компания (юридическое лицо), которая обслуживает тот или иной многоквартирный дом (МКД):

  • поддерживает его в надлежащем состоянии
  • осматривает на предмет повреждений
  • организовывает капремонты
  • готовит дом к отопительному сезону
  • отвечает за сохранность общедомового имущества
  • ответственна за благоустройство придомовой территории
  • обеспечивает пожарную и др. безопасность
  • устраняет аварии
  • предоставляет коммунальные услуги
  • расклеивает объявления о смене тарифов или других важных событиях в доме

И это не полный список обязанностей УК. Точный перечень должен быть прописан в договоре. Раньше такие организации были известны как жилищно-коммунальные службы. Сейчас смысл тот же, но название другое.

С компанией заключают договор собственники многоэтажки. Только тогда она «привязывается» к дому. Но и это не навсегда. Если УК плохо справляется со своими обязанностями и люди часто жалуются на работу организации, её можно сменить. Для этого потребуется согласие всех собственников жилья и определённый пакет документов. Как это сделать, ранее уже писали на «Бел.Ру». Об этом рассказывал мэр Белгорода. Юрий Галдун призывал непременно это делать и не терпеть некачественные услуги, от которых зависит жизнь. Но подробнее об отказе от УК напишем ниже.

Как найти управляющую компанию

Чтобы решить возникший вопрос с помощью управляющей компании, надо сначала ей найти. Для этого белгородцы могут воспользоваться несколькими способами:

  1. посмотреть в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
  2. через соответствующие сайты
  3. через личное обращение в администрацию района или горокруга
  4. через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

Расскажем подробнее о всех четырёх вариантах, чтобы вы смогли выбрать наиболее удобный и доступный для вас.

Как узнать, какая управляющая компания обслуживает дом в том или ином районе Белгорода

Искать УК по районам, по крайней мере в Белгороде, нецелесообразно. Эффективнее будет опираться на конкретный адрес. Зная расположение дома, можно с лёгкостью в пару кликов мышки найти закреплённую за ней обслуживающую организацию. В интернете для этого есть множество сайтов. Мы расскажем минимум о трёх таких ресурсах и ещё трёх способах поиска своей «управляшки», в том числе — офлайн.

Поиск управляющей компании в платёжке

В квитанции за ЖКХ, которую вам присылают каждый месяц, обычно содержится информация об управляющей компании. Часто это название, адрес расположения офиса и номер телефона, реже — только название. Но даже в последнем случае, зная наименование организации, можно найти их контакты в Сети самостоятельно.

На фото представлена квитанция белгородца, проживающего в доме по ул. Конева. В левом верхнем углу указана обслуживающая организация — ООО УК «Благострой-С». Напомним, что эта компания хорошо знакома жителям Белгорода и редакции ИА «Бел.Ру», ведь она возглавила антирейтинг УК, который составляли по оценкам и отзывам пользователей «Яндекса». Отзывы, кстати, малоприятные. Прочесть подробнее о «Благострое-С» и других организациях из антирейтинга можно в полной публикации на сайте информагентства.

Указание УК в квитанции за ЖКХ
Фото: Бел.Ру

Поиск УК в интернете по адресу

Пожалуй, этот способ больше подойдёт активным пользователям глобальной Сети: быстро, привычно, не вставая со стула и не выходя из дома. Для поиска своей управляющей компании по адресу вашего МКД есть несколько сервисов и сайтов. Вот лишь малая часть из них:

  1. Dominfo.ru
  2. Holme Space сеть городских порталов
  3. МинЖКХ

На сайте Dominfo всё просто: заходите на главную страницу сайта, листаете вниз до раздела «Все сервисы для получения информации по недвижимости», выбираете из предложенного «Управляющие компании и ЖКХ». В появившейся поисковой строке вводите полный адрес своего дома. Например, Белгород, ул. Есенина, 259.

В информации о доме высветится характеристика МКД, его фото, отзывы и информация об управляющей организации — название, адрес, график работы, расположение, электронная почта, ссылка на сайт (если он есть), номер телефона, оценка деятельности УК и даже договор управления в формате pdf.

На Holme Space схема поиска почти такая же. Надо зайти на сайт, выбрать в списке справа свой город, а затем — раздел «ЖКХ» в меню слева (где новости, статьи, мероприятия и т. д.). Затем нажимаете на стрелку в строке с выбором улицы и выбираете необходимую. Потом проделываете то же самое в строке с выбором дома. Сайт автоматически выдаст вам полную информацию про УК и саму многоэтажку. Для понятности оставляем ссылку на поиск «управляшки» по разделу «Белгород».

МинЖКХ специализируется на управляющих организациях и создан специально для «повышения общественной осведомлённости в области функционирования управляющих компаний и ТСЖ». Поэтому там найти свою УК совсем просто. На сайте можно не только уточнить по адресу, какая компания закреплена за МКД, но и просмотреть полный список обслуживающих организаций нужного города. Для этого на главной странице сайта МинЖКХ вверху в разделе «Компании» следует выбрать пункт «По городам». Вам предложат список городов по алфавиту. Выбрав необходимый, ресурс покажет вам полный список УК этого города с информацией о том, сколько домов обслуживают те или иные «управляшки», по каким адресам они расположены и по каким номерам телефонов до них можно дозвониться.

Чтобы найти обслуживающую ваш дом организацию по адресу проживания, надо выбрать раздел «Многоквартирные дома» и ввести в поисковой строке свой адрес. В высветившемся на экране списке домов выберите нужный, и сайт покажет вам полную информацию о нём, в том числе, какая УК за ним закреплена.

Поиск контактов УК через ГИС ЖКХ

Ещё один способ определить, какая «управляшка» привязана к вашему многоквартирному дому, — обратиться к Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Сайт создан Минкомсвязью, Почтой России и Минстроем РФ для объединения всей официальной информации о ЖКХ. Здесь есть и обучающие материалы, и реестр программ в сфере ЖКХ, и различные отчёты по теме, и обширный список информации для граждан (плата за ЖКХ, индексы, соцподдержка, нормативы, стандарты и др).

На главной странице сайта следует нажать на категорию «Поставщики услуг», а в высветившемся окне — «Найти на карте». В строке «Найти дом по адресу» вводите свой город, улицу и номер дома, после чего жмёте на «Найти». На экране покажутся данные о доме и название управляющей компании со ссылкой на её сайт.

Поиск обслуживающей компании через администрацию

Если поиск в интернете не дал результатов или вы не относитесь к касте уверенных онлайн-пользователей, можно воспользоваться другим вариантом — по старинке обратитесь лично в администрацию своего города. Но стоит учесть и тот факт, что мгновенного ответа ждать не придётся. Это займёт некоторое время, скорее всего — пару дней или даже неделю.

Для того, чтобы получить данные о своей УК через администрацию, надо:

  1. прийти в местную администрацию города или поселения
  2. написать в свободной форме заявление с просьбой предоставить данные об управляющей компании, которая обслуживает вашу многоэтажку (прописать точный адрес)
  3. подтвердить свою принадлежность к данному дому: предоставить паспорт и документы на квартиру либо же постоянную или временную прописку по запрашиваемому адресу

После проделанного остаётся лишь ждать. Как вам сообщат необходимую информацию — лучше уточнить на месте в ведомстве. Но часто людям отвечают, прислав смс на телефон, реже — звонят.

Нюансы процедуры

Как мы уже указывали выше, не все УК добросовестно выполняют свои обязанности. Белгороду известны случаи, когда обслуживающая организация, к примеру, закрашивает трещину вместо того, чтобы отремонтировать её. Знают местные жители и о том, как одна из «управляшек» обещала устранить вздутую штукатурку, озеленить двор, привести в порядок непригодные к использованию мусорные контейнеры, установить козырьки на кровле и ещё много всего, а на деле ничего не делает. По всему региону ситуация не лучше: в Бирюче УК годами игнорирует просьбу жителей дома отремонтировать крышу и отмостку. А в Губкине ужасное состояние здания общежития даже попало в сюжет на федеральный канал, так как из-за отказа УК отремонтировать проводку дом горел уже трижды.

Учитывая вышеописанное, напомним, что от любой обслуживающей дом компании жильцы вправе отказаться. Но сделать это можно лишь коллективным решением и заполнив необходимые документы. Инструкция следующая:

  • Проводите общее собрание собственников
  • Достигаете согласия в вопросе смены управляющей компании
  • Собираете пакет документов
  • Относите его в управление государственного жилищного надзора Белгородской области

Больше нюансов и информации о смене УК — в нашем материале.

Бояться этого процесса не стоит, как и терпеть некачественные услуги. Есть ещё вариант с жалобой. Всю информацию о том, как можно сообщить о своих претензиях к УК, рассказали в публикации «Как и куда пожаловаться на управляющую компанию в Белгородской области».

Также белгородцам стоит знать, что выбрать новую обслуживающую организацию могут помочь рейтинги УК, которые публикуют на сайте губернатора и правительства Белгородской области. По итогам первого квартала в список попали 139 организаций, которые распределили по зонам — красная (худшие), оранжевая (нормальные) и зелёная (лучшие). К слову, среди «зелёных» в рейтинге стоят 94 компании. Есть из чего выбрать, согласитесь.

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