Изнасилованные котята, убитые щенки, «коробочницы»: крик души зооволонтёров

— Много лет назад, когда у меня ещё не было интернета и с ветврачами я общалась редко, я завела кошку и решила, что не буду её стерилизовать: наслушалась сказок о вреде операции и о том, что кошечкам надо хотя бы раз стать мамой. Мне подсказали номер телефона бабули, которая пристраивает котят за небольшую сумму, и мы с мужем, довольные, отвезли ей котят, заплатили и решили, что мы молодцы — и кошечка познала радость материнства, и котята будут в добрых руках.