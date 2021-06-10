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Геймеры получат доступ к 1200 играм по подписке на новый сервис от МегаФон

10 июня 2021, 09:46
Фото: pixabay.com
МегаФон и Gameloft, один из самых популярных мировых разработчиков игр, запускают совместный сервис подписки на мобильные игры. Для геймеров будет открыт доступ сразу ко всему каталогу из 1200 игр с их полными версиями, без рекламы и встроенных покупок.

Gameloft — третий по популярности игровой бренд в мире. Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами, — например, гоночная серия Asphalt преодолела рубеж в миллиард загрузок. Весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса обнулён.

Абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 до 199 рублей, причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно — это позволит абонентам изучить все возможности сервиса. Оплачивать подписку можно со счёта мобильного телефона.

Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растёт. В апреле и мае количество пользователей сервиса «МегаФон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. МегаФон уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования.Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона

Мы гордимся партнёрством с ведущим оператором сотовой связи и рады предоставить нашу 20-летнюю экспертизу для усиления игрового направления МегаФона. Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр.Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.

Около 90% пользователей игрового сервиса МегаФона выбирают мобильные игры. Сегодня российские мобильные геймеры чаще всего отдают предпочтение жанру «Головоломки» — на него приходится 35% скачиваний от всех мобильных игр. Далее следуют жанры «Аркады» и «Экшн», на которые приходится 20% и 15% соответственно.

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