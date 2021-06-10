Геймеры получат доступ к 1200 играм по подписке на новый сервис от МегаФон

Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растёт. В апреле и мае количество пользователей сервиса «МегаФон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. МегаФон уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования.Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона