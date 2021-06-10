Чиновнику Ростехнадзора грозит до 12 лет тюрьмы за получение взятки стройматериалами

По версии следствия, чиновник передал счёт за кровельные материалы, которые были необходимы ему для личных нужд, на 230 тыс. рублей. Руководитель подразделения регионального Ростехнадзора дал понять, что, если счёт будет оплачен, взамен компания получит общее покровительство при проверках в сфере промышленной безопасности.