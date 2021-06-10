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Чиновнику Ростехнадзора грозит до 12 лет тюрьмы за получение взятки стройматериалами

10 июня 2021, 06:40
Фото: ИА «Бел.Ру»
Уголовное дело возбудили против руководителя подразделения Ростехнадзора в Белгородской области, сообщает следком. Мужчина передал счёт представителю комбината КМАруда за кровельные материалы на 230 тыс. рублей, тем самым намекая на оказание взамен общего покровительства деятельности предприятия.

История произошла в сентябре 2020 года в Губкине. Тогда замруководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору встретился с представителем АО «Комбинат КМАруда».

По версии следствия, чиновник передал счёт за кровельные материалы, которые были необходимы ему для личных нужд, на 230 тыс. рублей. Руководитель подразделения регионального Ростехнадзора дал понять, что, если счёт будет оплачен, взамен компания получит общее покровительство при проверках в сфере промышленной безопасности.

Спустя несколько дней комбинат счёт оплатил. Стройматериалы чиновнику доставили на дом, где он использовал их по назначению.

Руководителя подразделения обвиняют в тяжком коррупционном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в крупном размере по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Чиновнику грозит крупный штраф и лишение свободы до 12 лет.

Мужчину допросили, он дал признательные показания. Чиновника поместили под домашний арест. У него изъяли имущество для исполнения приговора и возмещения ущерба.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального управления ФСБ.

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#Новости#Взятка#Уголовное дело#Комбинат кмаруда#Губкин#Следственный комитет#Ростехнадзор#Коррупция#Происшествия
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