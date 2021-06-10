Белгородцы чаще строят одноэтажные дома

62% от всех постановленных на учёт домов возвели на сельских территориях. Для сравнения: в 2020 году показатель был равен 52%. Рост специалисты связывают с ситуацией с самоизоляцией и переводом части сотрудников на дистанционную работу, а также с действием программы «Сельская ипотека».