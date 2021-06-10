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Белгородцы чаще строят одноэтажные дома

10 июня 2021, 11:08
Фото: pixabay.com
К такому выводу сотрудники регионального управления Росреестра пришли по итогам статистики за пять месяцев 2021 года. 62% от всех поставленных на учёт индивидуальных жилых домов белгородцы возвели в сёлах.

По данным регионального Росреестра, за пять месяцев 2021 года в Белгородской области на государственный кадастровый учёт по упрощённому порядку поставили более 2 тыс. индивидуальных жилых домов. Средняя площадь построек — около 130 кв. м. Возвели дома сами физические лица на собственные или взятые в кредит средства.

На 1 июня в общей структуре преобладали одноэтажные дома (65%). На двухэтажные и трёхэтажные постройки пришлось 32% и 3% соответственно. Предпочтения белгородцев по этажности домов с прошлого года не изменились.

62% от всех постановленных на учёт домов возвели на сельских территориях. Для сравнения: в 2020 году показатель был равен 52%. Рост специалисты связывают с ситуацией с самоизоляцией и переводом части сотрудников на дистанционную работу, а также с действием программы «Сельская ипотека».

Напомним, что, по данным портала «Мир квартир», средняя цена частного дома в Белгородской области составляет около 4 млн рублей. С начала 2021 года стоимость увеличилась на 2,3%

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