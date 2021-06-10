Белгородским ИП на патенте могут сохранить понижающий коэффициент в 2022 году

Комитеты Белгородской областной думы по социальной политике, бюджету, финансам и земельным отношениям, а также по промышленности и предпринимательству обсудили возможность сохранения в 2022 году понижающего коэффициента 0,9 для индивидуальных предпринимателей на патенте, подчеркнули в пресс-службе облдумы.