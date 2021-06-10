Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородским ИП на патенте могут сохранить понижающий коэффициент в 2022 году

10 июня 2021, 12:50
Фото: ИА «Бел.Ру»
По замыслу областных парламентариев, законопроект создаст благоприятные условия для применения патентной системы бизнесменам, а его принятие не приведёт к налоговым расходам.

Комитеты Белгородской областной думы по социальной политике, бюджету, финансам и земельным отношениям, а также по промышленности и предпринимательству обсудили возможность сохранения в 2022 году понижающего коэффициента 0,9 для индивидуальных предпринимателей на патенте, подчеркнули в пресс-службе облдумы.

По словам замначальника регионального департамента финансов и бюджетной политики Александра Шабанова, закон направлен на обеспечение благоприятных налоговых условий применения патентной системы налогообложения ИП. Чиновник отметил, что принятие нормы не повлечёт за собой выпадающие доходы бюджетов.

Патентная система пришла на смену ЕНВД. Так как налоговую нагрузку решили оставить на уровне «вменёнки», в декабре прошлого года белгородские парламентарии утвердили на весь год понижающий коэффициент 0,9% для всех видов деятельности.

Материалы по теме
Для белгородских льготников действует беззаявительный формат при начислении налоговБелгородским сельским предпринимателям снизят налог по УСНВ России упростили процедуру вычета налогов для физических лиц
#Новости#Налог#Енвд#Областная дума#Белгородская область#Депутаты#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18