Белгородским ИП на патенте могут сохранить понижающий коэффициент в 2022 году

Комитеты Белгородской областной думы по социальной политике, бюджету, финансам и земельным отношениям, а также по промышленности и предпринимательству обсудили возможность сохранения в 2022 году понижающего коэффициента 0,9 для индивидуальных предпринимателей на патенте, подчеркнули в пресс-службе облдумы.
По словам замначальника регионального департамента финансов и бюджетной политики Александра Шабанова, закон направлен на обеспечение благоприятных налоговых условий применения патентной системы налогообложения ИП. Чиновник отметил, что принятие нормы не повлечёт за собой выпадающие доходы бюджетов.
Патентная система пришла на смену ЕНВД. Так как налоговую нагрузку решили оставить на уровне «вменёнки», в декабре прошлого года белгородские парламентарии утвердили на весь год понижающий коэффициент 0,9% для всех видов деятельности.