Знак «Материнская слава» смогут получить родившие в других регионах белгородки

Сейчас по закону получить награду могут только те женщины, у которых дети появились на свет в Белгородской области. Однако иногда возникают ситуации, когда ребёнок рождается в другом регионе, затем семья переезжает в Белгородскую область и здесь становится многодетной. При таком раскладе женщина награду получить не может.