Знак «Материнская слава» смогут получить родившие в других регионах белгородки

Вопрос рассмотрели на заседании трёх комитетов 9 июня. Вице-спикер Наталия Полуянова и депутат Елена Романенко предложили награждать знаком «Материнская слава» белгородок, которые родили на территории других регионов.
Сейчас по закону получить награду могут только те женщины, у которых дети появились на свет в Белгородской области. Однако иногда возникают ситуации, когда ребёнок рождается в другом регионе, затем семья переезжает в Белгородскую область и здесь становится многодетной. При таком раскладе женщина награду получить не может.
Депутаты предложили снять это ограничение, если белгородка родила в другом регионе по медицинским показаниям, во время служебной командировки или работы. При подаче заявления на знак «Материнская слава» нужно будет подтвердить эти обстоятельства документами.
В законе также планируют изменить формулировку с «несовершеннолетних детей» на детей в возрасте до 18 лет включительно», чтобы не было юридических сложностей при принятии решения.
Депутаты облдумы рекомендовали принять законопроект «О внесении изменений в статьи 6 и 11 закона Белгородской области „О наградах Белгородской области“» в первом чтении и закон в целом.
Напомним, что знаком «Материнская слава» в 2021 году наградят ещё 102 жительницы региона. Помимо этого, женщины получат единовременную выплату в размере от 86 тыс. до 172 тыс. рублей.