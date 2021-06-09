За неношение маски белгородцы заплатили 1,7 млн рублей штрафов

Как сообщили в областном правительстве журналистам ИА «Бел.Ру», ежедневно в регионе представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранители, росгвардейцы и сотрудники регионального управления МЧС проводят рейды на предмет соблюдения белгородцами правил режима повышенной готовности. В 2020 году в день выходило порядка 80 групп, а в 2021 году — 120–140. Проверяют каждый день порядка 200 объектов.