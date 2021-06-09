За неношение маски белгородцы заплатили 1,7 млн рублей штрафов

Как сообщили в областном правительстве журналистам ИА «Бел.Ру», ежедневно в регионе представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранители, росгвардейцы и сотрудники регионального управления МЧС проводят рейды на предмет соблюдения белгородцами правил режима повышенной готовности. В 2020 году в день выходило порядка 80 групп, а в 2021 году — 120–140. Проверяют каждый день порядка 200 объектов.
По итогам 2020 года за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации сотрудники ведомств зафиксировали 2671 административное правонарушение, в 2021 году — 3093.
В прошлом году к административной ответственности привлекли 446 физлиц, а в 2021 — 1233. Сумма штрафов составила по 1,7 млн рублей ежегодно. Под административную ответственность попали в прошлом году 117 юрлиц, в текущем — 23. Им назначили 1,6 млн рублей и 477 тысяч рублей соответственно.
По информации правительства, в основном нарушения связаны с несоблюдением масочного режима и соцдистанции.
Что касается в целом эпидситуации в регионе, общая заболеваемость COVID-19 на территории Белгородской области на апрель 2021 года возросла в 15,4 раза по сравнению с маем 2020 года.
Коэффициент заболеваемости в мае прошлого года составлял 154,4 на 100 тыс. населения, а в апреле текущего года — 2379,6 на 100 тыс. населения.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в мае 2020 года на территории Белгородской области ежедневно регистрировалось 80–85 случаев заболевания коронавирусом. В апреле 2021 года показатели заболеваемости находятся на том же уровне, в среднем регистрируется 75–85 случаев.
При этом возрастная структура и социальный статус заболевших в апреле 2020 и апреле 2021 года не изменился. Наименьшее количество заболевших регистрируется среди детей, которые ходят в детские сады и школы, их удельный вес составляет в среднем 8%. Пенсионеры занимают около 30%.
Наибольший удельный вес среди заболевших занимают люди в возрасте 30–49 лет и 50–64 года. Они составляют 34% и 32% соответственно. Возрастная группа 65+ составляет 15–20%.