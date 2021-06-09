В Белгороде предложили новое место для строительства крематория?

В администрации города подготовили изменения в правила землепользования и застройки, по которым выделяется новый участок для крематория. Однако 10 июня в мэрии нам сообщили, что строительства крематория в этом месте не планируется, речь идёт только о старом кладбище, которое уже есть в этом районе.

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