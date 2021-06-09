В Белгороде предложили новое место для строительства крематория?

Согласно проекту, который подготовили в управлении архитектуры города, крематорий появится в районе улицы Песчаной в урочище Сосновка. Рядом с территорией для строительства расположены жилые дома и оздоровительные лагеря.
Руководитель управления архитектуры и градостроительства мэрии Белгорода и главный архитектор областного центра Сергей Киселёв подписал проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Белгород».
В проекте сообщается, что в соответствии с генпланом Белгорода, в целях совершенствования градостроительной политики, а также по результатам публичных слушаний должно быть принято решение переквалифицировать земельный участок для использования кладбища и крематория в черте города на улице Песчаной в лесном урочище Сосновка. Согласно публичной кадастровой карте, выделенный участок земли граничит с жилыми домами, домом отдыха и оздоровительными детскими лагерями — имени Гагарина и «Юность».
Как заявлено в документе, проект внесения изменений утверждён распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области.
Мы обратились в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Нам сообщили, что в этом месте строительство крематория не планируется, а речь идёт об уже находящемся там старом кладбище.
О строительстве крематория в Белгороде говорили ещё в 2015 году. Тогда здание хотели возвести на улице Портовой в Ячнево, а колумбарий (хранилище урн с прахом) на улице Попова. Позже было принято решение построить здание возле Юго-Западного кладбища, чем были возмущены жители микрорайона.
В конце декабря 2020 года мэрия Белгорода сообщила о готовности начать строительство крематория. Тогда в горадминистрации рассказали о наличии потенциального инвестора, показали эскиз здания и заявили о месте строительства — микрорайон Юго-Западный-2.2.
Мэр Белгорода Юрий Галдун во время прямой линии заявил, что городу необходим крематорий. По словам главы администрации, кладбища переполняются, а мест для их организации в областном центре больше нет.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал строительство крематория неизбежностью. По его словам, с одной стороны — это безопасность в плане недопущения многих болезней, а с другой — риск возникновения нездоровой конкуренции в бизнесе ритуальных услуг, ссылаясь на то, что захоронение в земле может подорожать.
Несмотря на все за и против жители микрорайона Юго-Западный-2.2 яростно протестовали против строительства крематория. Белгородцы опасались загрязнения экологии.
В мэрии заявили, что крематорий построят по всем нормам СанПиНа и рядом с объектом в санитарной зоне нет домов или других жилых помещений. Однако в Юго-Западном-2.2 уже есть городское кладбище, полигон ТБО и мусоросортировочный завод.
На место строительства крематория приезжал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Врио губернатора заявил, что проблема была утрирована из-за отсутствия нормальной коммуникации с властями и информированности. Позже мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил в соцсети, что крематория в Юго-Западном не будет по решению Вячеслава Гладкова.
В начале апреля эпопея не закончилась. Местные власти опубликовали документ, согласно которому в 2021 году всё ещё должен был появиться крематорий за 80 млн рублей. Однако буквально через несколько дней появилась информация о том, что в этом году никто здание строить не собирается.