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В Белгороде предложили новое место для строительства крематория?

9 июня 2021, 17:31
Фото: страница Владимира Титова в соцсети
В администрации города подготовили изменения в правила землепользования и застройки, по которым выделяется новый участок для крематория. Однако 10 июня в мэрии нам сообщили, что строительства крематория в этом месте не планируется, речь идёт только о старом кладбище, которое уже есть в этом районе.

Согласно проекту, который подготовили в управлении архитектуры города, крематорий появится в районе улицы Песчаной в урочище Сосновка. Рядом с территорией для строительства расположены жилые дома и оздоровительные лагеря.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства мэрии Белгорода и главный архитектор областного центра Сергей Киселёв подписал проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Белгород».

В проекте сообщается, что в соответствии с генпланом Белгорода, в целях совершенствования градостроительной политики, а также по результатам публичных слушаний должно быть принято решение переквалифицировать земельный участок для использования кладбища и крематория в черте города на улице Песчаной в лесном урочище Сосновка. Согласно публичной кадастровой карте, выделенный участок земли граничит с жилыми домами, домом отдыха и оздоровительными детскими лагерями — имени Гагарина и «Юность».

Как заявлено в документе, проект внесения изменений утверждён распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области.

Мы обратились в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Нам сообщили, что в этом месте строительство крематория не планируется, а речь идёт об уже находящемся там старом кладбище.

О строительстве крематория в Белгороде говорили ещё в 2015 году. Тогда здание хотели возвести на улице Портовой в Ячнево, а колумбарий (хранилище урн с прахом) на улице Попова. Позже было принято решение построить здание возле Юго-Западного кладбища, чем были возмущены жители микрорайона.

В конце декабря 2020 года мэрия Белгорода сообщила о готовности начать строительство крематория. Тогда в горадминистрации рассказали о наличии потенциального инвестора, показали эскиз здания и заявили о месте строительства — микрорайон Юго-Западный-2.2.

Мэр Белгорода Юрий Галдун во время прямой линии заявил, что городу необходим крематорий. По словам главы администрации, кладбища переполняются, а мест для их организации в областном центре больше нет.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал строительство крематория неизбежностью. По его словам, с одной стороны — это безопасность в плане недопущения многих болезней, а с другой — риск возникновения нездоровой конкуренции в бизнесе ритуальных услуг, ссылаясь на то, что захоронение в земле может подорожать.

Несмотря на все за и против жители микрорайона Юго-Западный-2.2 яростно протестовали против строительства крематория. Белгородцы опасались загрязнения экологии.

В мэрии заявили, что крематорий построят по всем нормам СанПиНа и рядом с объектом в санитарной зоне нет домов или других жилых помещений. Однако в Юго-Западном-2.2 уже есть городское кладбище, полигон ТБО и мусоросортировочный завод.

На место строительства крематория приезжал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Врио губернатора заявил, что проблема была утрирована из-за отсутствия нормальной коммуникации с властями и информированности. Позже мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил в соцсети, что крематория в Юго-Западном не будет по решению Вячеслава Гладкова.

В начале апреля эпопея не закончилась. Местные власти опубликовали документ, согласно которому в 2021 году всё ещё должен был появиться крематорий за 80 млн рублей. Однако буквально через несколько дней появилась информация о том, что в этом году никто здание строить не собирается.

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