Солистка «Тату» запомнила гомофобность жителей Белгорода

На сцену вызвали ребят для участия в конкурсе, чтобы мальчики целовались с мальчиками, а девочки — с девочками. Но не все участники концерта приняли такое предложение, а некоторые отреагировали и вовсе агрессивно и начали кидать в девушек пивные и пластиковые бутылки.