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Солистка «Тату» запомнила гомофобность жителей Белгорода

9 июня 2021, 09:40
Фото: кадр из видео "Осторожно, Собчак!"
На одном из концертов вокалисток закидали бутылками, рассказала Лена Катина.

Об этом участница дуэта «Тату» вспомнила на интервью у Ксении Собчак, где артистка рассказала, что в 2001 году, когда в Белгороде проходил концерт группы, девушки устроили конкурс однополых поцелуев.

На сцену вызвали ребят для участия в конкурсе, чтобы мальчики целовались с мальчиками, а девочки — с девочками. Но не все участники концерта приняли такое предложение, а некоторые отреагировали и вовсе агрессивно и начали кидать в девушек пивные и пластиковые бутылки.

После концерта в разговоре с прессой девушки поделились, что такого ужаса и позора не было ни в одном городе.

#Новости#Тату#Ксения собчак#Нарочно не придумаешь#Общество
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