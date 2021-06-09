Солистка «Тату» запомнила гомофобность жителей Белгорода

Об этом участница дуэта «Тату» вспомнила на интервью у Ксении Собчак, где артистка рассказала, что в 2001 году, когда в Белгороде проходил концерт группы, девушки устроили конкурс однополых поцелуев.
На сцену вызвали ребят для участия в конкурсе, чтобы мальчики целовались с мальчиками, а девочки — с девочками. Но не все участники концерта приняли такое предложение, а некоторые отреагировали и вовсе агрессивно и начали кидать в девушек пивные и пластиковые бутылки.
После концерта в разговоре с прессой девушки поделились, что такого ужаса и позора не было ни в одном городе.