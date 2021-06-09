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Сказку Пушкина покажут на льду в «Сочи Парке»

9 июня 2021, 07:15
Фото: navka.show
Постановку «Руслан и Людмила» с участием известных российских и зарубежных фигуристов этим летом и осенью смогут увидеть жители и гости Краснодарского края. Организаторы обещают удивить зрителей большим количеством спецэффектов, не имеющих аналогов в мире. Мюзикл на льду покажут в «Сочи Парке», сообщает News Tracker.

С 1 июля по 30 сентября в тематическом парке развлечений «Сочи Парк» покажут сказку на льду «Руслан и Людмила». По словам исполнительницы главной роли Татьяны Навки, после премьеры мюзикла в Москве пришло много просьб от зрителей показать ледовое шоу в других регионах. Одним из них выбрали Краснодарский край, как раз на время курортного сезона.

Для постановки в «Сочи Парке» оборудуют огромную ледовую сцену. Организаторы обещают множество не имеющих аналогов в мире спецэффектов, 3D-проекции, полёты на головокружительной высоте.

Главную женскую роль в мюзикле исполнит автор идеи Татьяна Навка. Руслана играет фигурист Пётр Чернышов. В шоу участвуют Алина Загитова, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Виктор Петренко, Максим Ковтун, а также зарубежные звёзды Филип Уоррен, Елена Йованович. За вокальные партии в мюзикле отвечают Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов.

Купить билеты на ледовое шоу и ознакомиться с расписанием можно на сайтах navka.show и sochipark.ru.

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#Новости#Татьяна навка#Пушкин#Сочи#Руслан и людмила#Культура
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