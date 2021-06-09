Сказку Пушкина покажут на льду в «Сочи Парке»

С 1 июля по 30 сентября в тематическом парке развлечений «Сочи Парк» покажут сказку на льду «Руслан и Людмила». По словам исполнительницы главной роли Татьяны Навки, после премьеры мюзикла в Москве пришло много просьб от зрителей показать ледовое шоу в других регионах. Одним из них выбрали Краснодарский край, как раз на время курортного сезона.
Для постановки в «Сочи Парке» оборудуют огромную ледовую сцену. Организаторы обещают множество не имеющих аналогов в мире спецэффектов, 3D-проекции, полёты на головокружительной высоте.
Главную женскую роль в мюзикле исполнит автор идеи Татьяна Навка. Руслана играет фигурист Пётр Чернышов. В шоу участвуют Алина Загитова, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Виктор Петренко, Максим Ковтун, а также зарубежные звёзды Филип Уоррен, Елена Йованович. За вокальные партии в мюзикле отвечают Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов.
Купить билеты на ледовое шоу и ознакомиться с расписанием можно на сайтах navka.show и sochipark.ru.