Сказку Пушкина покажут на льду в «Сочи Парке»

С 1 июля по 30 сентября в тематическом парке развлечений «Сочи Парк» покажут сказку на льду «Руслан и Людмила». По словам исполнительницы главной роли Татьяны Навки, после премьеры мюзикла в Москве пришло много просьб от зрителей показать ледовое шоу в других регионах. Одним из них выбрали Краснодарский край, как раз на время курортного сезона.