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Роспотребнадзор: если в билете есть место, то предполагают концерт без передвижений

9 июня 2021, 06:11
Фото: Бел.Ру
Помимо того, что танцы мешают другим зрителям, в ведомстве считают, что раз в билете есть место, то на нём надо сидеть и не нарушать требования о соцдистанции. Но как быть с билетами на танцпол или фан-зону, где конкретные места не обозначены?

18 апреля в Белгороде прошёл концерт группы «Ария». Примечательным он стал не только из-за легендарных русских рокеров, но и потому, что был сидячим. Такое же выступление в положении сидя зрители смотрели 15 мая в исполнении группы «Сплин», а 25 мая — от певицы Zivert.

Насчёт последнего было немало возмущений в соцсетях, о чём мы подробно рассказали в публикации на «Бел.Ру». Люди были недовольны, потому что пришли на выступление любимой певицы, чтобы подвигаться под её весёлые треки, а пришлось уныло топать ножкой под креслом, так как всех танцующих усаживали на места бегающие взад-вперёд охранники. Их мелькания, к слову, мешали порой больше, чем танцующие перед глазами зрители.

По этому поводу редакция направила запрос в Роспотребнадзор по региону. Хотелось уточнить, какой закон запрещает зрителям танцевать около своего посадочного места, ведь изменения в постановление от 8 мая 2020 года внесли лишь 31 мая. Было интересно узнать и о том, способствуют ли танцы распространению коронавирусной инфекции больше, чем находящиеся на «Белгород Арене» люди без масок и соцдистанции.

В ведомстве ответили, что, если в билете указано конкретное место, то организаторы предполагают проведение концерта без передвижений по залу во время мероприятия. Также в Роспотребнадзоре уточнили, что танцы на концерте мешают просмотру выступления и увеличивают риск контактов между гражданами, что способствует нарушению требований о социальной дистанции.

«Бел.Ру» ответили, что усаживанием людей по местам организаторы «понуждали зрителей к выполнению действующих на территории ограничительных мероприятий». Действуют эти самые меры, по данным ведомства, согласно постановлению губернатора области от 08.05.2020 № 58 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области».

Интересно, как будут проходить последующие выступления артистов в Белгороде, ведь на предстоящие концерты есть билеты без обозначения мест, например, на фан-зону к артисту HENSY и на танцпол к исполнителю DAVA. Как там будут следит за передвижениями, контактами и распространением вируса?

Билеты на концерт исполнителя HENSY Билеты на концерт исполнителя HENSY
Билеты на концерт исполнителя DAVAБилеты на концерт исполнителя DAVA
Билеты на концерт исполнителя HENSY
Фото: Kassir.ru

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