Роспотребнадзор: если в билете есть место, то предполагают концерт без передвижений

Насчёт последнего было немало возмущений в соцсетях, о чём мы подробно рассказали в публикации на «Бел.Ру». Люди были недовольны, потому что пришли на выступление любимой певицы, чтобы подвигаться под её весёлые треки, а пришлось уныло топать ножкой под креслом, так как всех танцующих усаживали на места бегающие взад-вперёд охранники. Их мелькания, к слову, мешали порой больше, чем танцующие перед глазами зрители.