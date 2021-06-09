МЧС предупреждает о грозах с порывистым ветром и граде в Белгородской области

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 10 июня будет переменная облачность. Ночью ожидаются небольшие кратковременные осадки при +13 ˚С. Днём тоже пройдёт дождь, но потеплеет до +23 ˚С. Такой же прогноз синоптики составили для Старого Оскола, только температура ночью будет на один градус выше.