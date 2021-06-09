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МЧС предупреждает о грозах с порывистым ветром и граде в Белгородской области

9 июня 2021, 12:32
Фото: ИА «Бел.Ру»
Осадки в отдельных районах пройдут ночью и днём 10 июня. При этом местами потеплеет до +25 ˚С, сообщили в региональном управлении ведомства.
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Погода

В четверг в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Температура составит от +10 ˚С до +15 ˚С. Ночью и утром местами туман.

Днём ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой и градом. Скорость ветра составит 5-10 м/с. При грозах он может усилиться до 14 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от +20 ˚С до +25 ˚С.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 10 июня будет переменная облачность. Ночью ожидаются небольшие кратковременные осадки при +13 ˚С. Днём тоже пройдёт дождь, но потеплеет до +23 ˚С. Такой же прогноз синоптики составили для Старого Оскола, только температура ночью будет на один градус выше.

В Валуйках +13 ˚С ночью и +23 ˚С днём. Здесь тоже пройдёт дождь. Осадки ожидаются и в Новом Осколе при температуре +14 ˚С ночью и +23 ˚С днём.

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