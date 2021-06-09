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Кандидат наук рассказал, опасны ли собранные белгородцем гигантские грибы

9 июня 2021, 06:47
Фото: "Жесть белгород" в Инстаграм
Специалист заявил, что такие грибы можно употреблять в пищу, рассказал, как отличить съедобный гриб от ядовитого, и даже поделился с редакцией «Бел.Ру» рецептом его приготовления.

6 июня паблик «Жесть Белгород» в Instagram опубликовал фотографии подписчика. На снимках мужчина из Валуек показывал огромные грибы, около десяти головок которых еле помещались в багажнике автомобиля. По фотографиям размеры грибов сравнимы с пятилитровой бутылкой воды или ведром такого же объёма.

По словам автора снимков, гриб называется головач. Пост быстро собрал множество комментариев: одни поражались размерам грибов, другие испугались за такого грибника и усомнились в съедобности таких даров природы, кто-то называл их чернобыльскими, а другие с уверенностью говорили, что эти грибы абсолютно точно есть нельзя.

Чтобы не собирать слухи, редакция «Бел.Ру» связалась с кандидатом биологических наук, научным сотрудником НОЦ «Ботанический сад НИУ "БелГУ"» Александром Дунаевым. Мужчина давно изучает грибы и смог со своей профессиональной точки зрения рассказать о находке белгородца.

Александр Владимирович сообщил, что такие грибы на территории Белгородской области действительно растут. Кто-то называет их головачами, кто-то — гигантскими дождевиками. И в июне они как раз начинают активно плодоносить. И самое важное — такой гриб съедобен. Что касается комментариев некоторых пользователей соцсетей о том, что грибы с зеленеющей мякотью употреблять в пищу нельзя, специалист заявил, что это относится не только к дождевикам.

Такая закономерность характерна для всех грибов. Чем старше он становится, тем больше накапливает токсичные для организма вещества. Но старый гриб и видно: он темнеет, неприглядный становится, мягкий. А если крепенький, белый, приятный на глаз, то его можно употреблять в пищу. Александр Дунаев, кандидат биологических наук

Сотрудник ботсада даже поделился своим любимым рецептом грибов:

  1. Провариваете грибы минут 5, а идеально – 10 минут
  2. Отварные грибы кладёте на сковородку
  3. Добавляете масло и репчатый лук
  4. Специи по вкусу
  5. Обжариваете до корочки

В то же время мужчина рассказал, что этот гриб не так уж и распространён в регионе, не везде его можно встретить. У дождевика бывают популяционные вспышки. «У каждого вида своя биологическая тайна. Мы можем не наблюдать этот гриб ни в этом году, ни в следующем, ни через пять лет, а потом благоприятные условия создадутся и они в огромном количестве появятся. Головача или дождевика можно на том же месте увидеть и через десять лет. Я, к примеру, в Шебекинском горокруге собирал их же. Их много на пастбищах, на опушках лесных — на плодородной почве», — уточнил Александр Дунаев.

Также кандидат наук предвещал Белгородчине грибной год. Связал он это с обильными дождями, прошедшими в регионе. И рассказал, что в области уже вовсю можно собирать луговые опята.

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