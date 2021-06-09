Кандидат наук рассказал, опасны ли собранные белгородцем гигантские грибы

В то же время мужчина рассказал, что этот гриб не так уж и распространён в регионе, не везде его можно встретить. У дождевика бывают популяционные вспышки. «У каждого вида своя биологическая тайна. Мы можем не наблюдать этот гриб ни в этом году, ни в следующем, ни через пять лет, а потом благоприятные условия создадутся и они в огромном количестве появятся. Головача или дождевика можно на том же месте увидеть и через десять лет. Я, к примеру, в Шебекинском горокруге собирал их же. Их много на пастбищах, на опушках лесных — на плодородной почве», — уточнил Александр Дунаев.