Кандидат наук рассказал, опасны ли собранные белгородцем гигантские грибы

6 июня паблик «Жесть Белгород» в Instagram опубликовал фотографии подписчика. На снимках мужчина из Валуек показывал огромные грибы, около десяти головок которых еле помещались в багажнике автомобиля. По фотографиям размеры грибов сравнимы с пятилитровой бутылкой воды или ведром такого же объёма.
По словам автора снимков, гриб называется головач. Пост быстро собрал множество комментариев: одни поражались размерам грибов, другие испугались за такого грибника и усомнились в съедобности таких даров природы, кто-то называл их чернобыльскими, а другие с уверенностью говорили, что эти грибы абсолютно точно есть нельзя.
Чтобы не собирать слухи, редакция «Бел.Ру» связалась с кандидатом биологических наук, научным сотрудником НОЦ «Ботанический сад НИУ "БелГУ"» Александром Дунаевым. Мужчина давно изучает грибы и смог со своей профессиональной точки зрения рассказать о находке белгородца.
Александр Владимирович сообщил, что такие грибы на территории Белгородской области действительно растут. Кто-то называет их головачами, кто-то — гигантскими дождевиками. И в июне они как раз начинают активно плодоносить. И самое важное — такой гриб съедобен. Что касается комментариев некоторых пользователей соцсетей о том, что грибы с зеленеющей мякотью употреблять в пищу нельзя, специалист заявил, что это относится не только к дождевикам.
Такая закономерность характерна для всех грибов. Чем старше он становится, тем больше накапливает токсичные для организма вещества. Но старый гриб и видно: он темнеет, неприглядный становится, мягкий. А если крепенький, белый, приятный на глаз, то его можно употреблять в пищу. Александр Дунаев, кандидат биологических наук
Сотрудник ботсада даже поделился своим любимым рецептом грибов:
В то же время мужчина рассказал, что этот гриб не так уж и распространён в регионе, не везде его можно встретить. У дождевика бывают популяционные вспышки. «У каждого вида своя биологическая тайна. Мы можем не наблюдать этот гриб ни в этом году, ни в следующем, ни через пять лет, а потом благоприятные условия создадутся и они в огромном количестве появятся. Головача или дождевика можно на том же месте увидеть и через десять лет. Я, к примеру, в Шебекинском горокруге собирал их же. Их много на пастбищах, на опушках лесных — на плодородной почве», — уточнил Александр Дунаев.
Также кандидат наук предвещал Белгородчине грибной год. Связал он это с обильными дождями, прошедшими в регионе. И рассказал, что в области уже вовсю можно собирать луговые опята.