Гладков наградил Савченко накануне празднования Дня России

Россия встречает этот главный государственный праздник сильной и сплоченной. Мощь нашей страны в силе регионов, которая складывается из труда жителей, каждую секунду работающих на благо нашей великой Родины. Сегодня мы чествуем тружеников села, металлургов, учителей, врачей, воспитателей, которые каждый день формируют будущее нашей страны, и в этом наша сила.Вячеслав Гладков