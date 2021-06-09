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Гладков наградил Савченко накануне празднования Дня России

9 июня 2021, 11:49
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Бывшему губернатору присвоили звание «Почётный гражданин Белгородской области». Всего перед праздником государственные награды получили более 30 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

12 июня отмечается День России. Перед праздником врио губернатора Вячеслав Гладков наградил наиболее выдающихся деятелей Белгородской области — всего более 30 человек.

В их число попал сенатор Совфеда, бывший губернатор Евгений Савченко. Ему присвоили звание «Почётный гражданин Белгородской области». Это решение депутаты облдумы единогласно приняли ещё в декабре 2020 года.

Среди первых лиц региона награду получил и глава регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Посмертно высший знак отличия — «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени присудили писателю, участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину региона Владиславу Шаповалову.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Россия встречает этот главный государственный праздник сильной и сплоченной. Мощь нашей страны в силе регионов, которая складывается из труда жителей, каждую секунду работающих на благо нашей великой Родины. Сегодня мы чествуем тружеников села, металлургов, учителей, врачей, воспитателей, которые каждый день формируют будущее нашей страны, и в этом наша сила.Вячеслав Гладков

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#Новости#Награды#День россии#Евгений Савченко#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество
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