Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

Умерли два жителя Старооскольского городского округа 1939 и 1948 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.
Общее число жертв заболевания в регионе увеличилось до 710.
За сутки COVID-19 обнаружили у 62 жителей региона. Выздоровели 106 белгородцев.
В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека. Всего госпитализированы с коронавирусной инфекцией 933 человека, на самоизоляции находятся 9515. Закончили пребывать на самоизоляции 104 138, победили инфекцию 35 145 человек.
Лидером по приросту заражённых за сутки стал Белгород — 23, в Белгородском районе —12, в Старооскольском горокруге — восемь, Яковлевском горокруге — шесть, в Ракитянском районе — четыре, в остальных районах от двух до нуля.
На 9 июня в Белгородской области насчитывается 39 333 случая заболевания коронавирусом.
В России за сутки, по информации федерального оперштаба, зарегистрировали 10 407 случаев заболевания.