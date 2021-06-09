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Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

9 июня 2021, 10:01
Фото: Бел.Ру
О статистике рассказали в региональном оперативном штабе.

Умерли два жителя Старооскольского городского округа 1939 и 1948 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Общее число жертв заболевания в регионе увеличилось до 710.

За сутки COVID-19 обнаружили у 62 жителей региона. Выздоровели 106 белгородцев.

В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека. Всего госпитализированы с коронавирусной инфекцией 933 человека, на самоизоляции находятся 9515. Закончили пребывать на самоизоляции 104 138, победили инфекцию 35 145 человек.

Лидером по приросту заражённых за сутки стал Белгород — 23, в Белгородском районе —12, в Старооскольском горокруге — восемь, Яковлевском горокруге — шесть, в Ракитянском районе — четыре, в остальных районах от двух до нуля.

На 9 июня в Белгородской области насчитывается 39 333 случая заболевания коронавирусом.

В России за сутки, по информации федерального оперштаба, зарегистрировали 10 407 случаев заболевания.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Ангелина Скибина#Общество
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