Белгородцы смогут увидеть кольцевое солнечное затмение

Конечно, не на всех территориях затмение будет таким впечатляющим, Луна закроет Солнце в Белгороде около 12%, в Москве — меньше 30%, а в Мурманске — 60%. Увидеть затмение в полной красе смогут на западе Чукотки, в Якутии и на севере Магаданской области.