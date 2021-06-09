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Белгородцы смогут увидеть кольцевое солнечное затмение

9 июня 2021, 15:07
Фото: pixabay.com
10 июня жители России смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение. В нашей стране такое затмение не происходило уже более 50 лет.

Луна частично закроет солнечный диск с максимальной фазой 0,94 в 13:40 мск, увидеть это смогут жители России, Канады и Гренландии. Продолжительность кольцеобразной фазы составит 3 минуты 52 секунды.

Специалисты говорят, что увидеть глазом его можно через тёмные светофильтры, можно использовать сварочную маску, рентгеновский снимок, дискету, фотоплёнку и другие объекты.

Конечно, не на всех территориях затмение будет таким впечатляющим, Луна закроет Солнце в Белгороде около 12%, в Москве — меньше 30%, а в Мурманске — 60%. Увидеть затмение в полной красе смогут на западе Чукотки, в Якутии и на севере Магаданской области.

Как сообщают «Известия», в 21 веке в Центральной России можно будет увидеть пять кольцеобразных затмений: 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года, 11 июня 2048 года, 13 июля 2075 года и 3 июля 2084 года.

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