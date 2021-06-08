Жители Белгорода возмущены строительством соцжилья вместо амбулатории

В начале февраля в редакцию ИА «Бел.Ру» обратились жители микрорайона ИЖС Юго-Западный-1 с жалобой на то, что сообщения властей о планируемой школе не соответствуют действительности. Школа должна была появиться на участке рядом с улицей Орлова. Однако, по словам местных жителей, ни о каком строительстве речи не шло, денег на него нет, а место это отдано под будущую школу ещё 27 лет назад. После шумихи в прессе вопрос со школой решили, но возникла другая проблема.