Жители Белгорода возмущены строительством соцжилья вместо амбулатории

В начале февраля в редакцию ИА «Бел.Ру» обратились жители микрорайона ИЖС Юго-Западный-1 с жалобой на то, что сообщения властей о планируемой школе не соответствуют действительности. Школа должна была появиться на участке рядом с улицей Орлова. Однако, по словам местных жителей, ни о каком строительстве речи не шло, денег на него нет, а место это отдано под будущую школу ещё 27 лет назад. После шумихи в прессе вопрос со школой решили, но возникла другая проблема.
В конце мая люди узнали, что на земельном участке, где должна была появиться будущая амбулатория, администрация Белгорода решила построить здание для сирот.
Оказывается, проводились публичные слушания. Глава местной управы сказал, что было принято решение без него, без учёта мнения его подведомственной территории. Жители вообще не в курсе. В этом месте можно сделать сквер, много деревьев. Школу выбиваем, семейного врача нет, досуговых мест для детей нет, детский сад начали строить со сдвигом сроков на 99 мест на весь район! А теперь этот участок решили отдать под строительство соцжилья.Наталья, жительница микрорайона
Также, как отметила Наталья, на земельном участке уже начали вырубать деревья и работает техника.
Сейчас у нас накалились страсти, жители возмущены. Мы не против строительства для сирот, мы против того, что нарушают права жителей на право иметь необходимую инфраструктуру, которую ждём более 20 лет. Неужели на Белгородчине мало места для строительства?Наталья, жительница микрорайона
С просьбой прокомментировать ситуацию журналисты ИА «Бел.Ру» обратились с официальным запросом в администрацию Белгорода. В мэрии нам ответили, что в этом году в областном центре построят семь двухэтажных домов в формате ИЖС для детей-сирот. Каждый дом представляет собой двухэтажное строение площадью около 350 кв. м. Дома делятся на восемь индивидуальных квартир, в каждой своя кухня и санузел. Их строят за счёт областного бюджета. Именно такие два дома построят на улице Орлова, 82 в микрорайоне Юго-Западный-1.
Этот земельный участок относится к категории «Земли населённых пунктов». Изначально он был отведён под строительство медицинского учреждения, но сейчас с учётом развития микрорайона было принято решение перенести медкомплекс ближе к уже имеющемуся общественному центру.Из ответа администрации Белгорода
В мэрии добавили, что это предложение обсуждали с жителями на публичных слушаниях, которые прошли 4 мая 2021 года. На слушаниях были правообладатели смежного земельного участка по адресу Орлова, 80. Предложение они поддержали.
Помимо этого, в 2021 году в микрорайоне Юго-Западный-1 планируют построить офис семейного врача площадью 340 кв. м. На это предусмотрены деньги в рамках областной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Белгородской области на 2021–2025 годы».
Дети-сироты — это наши жители, которые нуждаются в возможности встать на ноги, социализироваться и быть полноценными членами общества. Очень важно, чтобы жители города могли поддержать этих юных ребят, стать для них добрыми соседями. Со своей стороны администрация города организует за ними патронаж, поможет с трудоустройством и, при необходимости, службой в армии.Из ответа администрации Белгорода