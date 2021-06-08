В старооскольском СИЗО нашли тело мужчины

Происшествие случилось в СИЗО-2 Старого Оскола, сообщает источник. В одиночной камере следственного изолятора № 2 обнаружили тело мужчины. Ему было 37 лет.
В пресс-службе регионального управления ФСИН комментировать ситуацию отказались. ИА «Бел.Ру» отправило официальный запрос.
Ранее в региональном управлении ФСИН сообщили, что с 2015 по 2021 гг. в колониях Белгородской области умерли 43 человека. Причина смерти 12 человек — самоубийство.
В марте 2021 года ведомство отметило, что за 2020 год в колониях региона скончались 13 человек. Один из них покончил жизнь самоубийством.