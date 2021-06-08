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В департаменте экономразвития опровергли информацию о заявлении Олега Абрамова

8 июня 2021, 16:47
Фото: Бел.Ру
Ранее сообщалось, что он якобы писал заявление об увольнении по собственному желанию. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в департаменте правительства Белгородской области.

В нескольких средствах массовой информации, в том числе на «Бел.Ру», появилась новость о том, что Олег Абрамов якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. В департаменте экономразвития сообщили, что эта информация неверная.

«Департамент экономического развития Белгородской области в лице Олега Абрамова официально опровергает данные заявления и отмечает их недостоверность. Олег Васильевич не писал заявление на увольнение и не высказывал мнение о несогласии с кадровой политикой руководителя региона», — сообщили на сайте ведомства.

#Новости#Олег абрамов#Опровержение#Департамент экономразвития#Общество
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