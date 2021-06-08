В департаменте экономразвития опровергли информацию о заявлении Олега Абрамова

В нескольких средствах массовой информации, в том числе на «Бел.Ру», появилась новость о том, что Олег Абрамов якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. В департаменте экономразвития сообщили, что эта информация неверная.
«Департамент экономического развития Белгородской области в лице Олега Абрамова официально опровергает данные заявления и отмечает их недостоверность. Олег Васильевич не писал заявление на увольнение и не высказывал мнение о несогласии с кадровой политикой руководителя региона», — сообщили на сайте ведомства.