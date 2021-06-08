В Белгороде открыли новую детскую поликлинику

Это здание уже по цветовой гамме говорит о том, что создано от души. Хорошие, яркие цвета символизируют детскую медицину, где ребёнку будет тепло, а самое главное — не страшно. Во всех наших центрах, как известно, врачи хорошие. Андрей Скоч, депутат Государственной Думы, руководитель Фонда «Поколение»
Поликлиника занимает четыре этажа, где будет представлена вся необходимая медицинская помощь, а главное, что всё будет находиться в одном месте. В день здесь смогут принят около 300 пациентов.
Сегодня очень важное событие, когда у нас есть большие проекты: федеральные, региональные, частные, всё это позволяет, в зависимости от возможности людей, получить качественное медицинское обслуживание. Очень приятно, что у частных клиник есть социальная ответственность, есть категории жителей, которые в силу разных причин имеют возможность получить бесплатную медицинскую помощь. Желаю всем, пришедшим сюда, уйти, поправив своё здоровье. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
По традиции медицинского центра «Поколение» особое внимание будет направлено на офтальмологию, но помимо этого в новой поликлинике представлена современная стоматологическая помощь для детей.
Все условия, которые будет оказаны фондом, сформированы для предупреждения заболеваний. Это значит, что новое поколение станет более здоровым. Евгений Савченко, член Совета Федерации РФ
В детской поликлинике установлено передовое лечебно-диагностическое оборудование, которое в кратчайшие сроки поможет установить диагноз и провести соответствующее лечение. Функциональная ультразвуковая диагностика позволит проводить новейшие исследования на аппаратах нового поколения.
Хотел бы порадоваться за нашу область, за этот прорыв. Андрей Владимирович исполнил свои обещания и улучшил условия проживания многодетным матерям. А сегодня открытие вот такой радостной поликлиники, радостной, потому что, когда я зашёл в поликлинику, почувствовал солнечную атмосферу. Все эти рисунки, цвета, которые настраивают на мирный лад. Поздравляю всех белгородцев с этим замечательным событием. Благодарю за постоянную заботу о наших детях, чтобы они росли здоровыми, нужны такие высококвалифицированные врачи, оборудование и приветливая детская поликлиника, а она именно приветливая. Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Установлено, что большинство хронических и неинфекционных болезней появляется в детском и подростковом возрасте, поэтому в поликлинике будут акцентировать внимание на профилактическом направлении.
Поликлиника рассчитана на детей, поэтому и дизайн соответствующий, учтены требования, которые направлены на отвлечение внимания малышей от лечебного процесса, сформированы особые оздоровительные процедуры, оборудована комната матери и ребёнка, есть все условия для принятия маломобильных пациентов. Детская поликлиника «Здоровое поколение» стала 11-й медицинской организацией в нашей области, которая открыта при поддержке депутата Государственной Думы Андрея Скоча.
Располагается новая поликлиника по адресу: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 58а.