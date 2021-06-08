В Белгороде открыли новую детскую поликлинику

Хотел бы порадоваться за нашу область, за этот прорыв. Андрей Владимирович исполнил свои обещания и улучшил условия проживания многодетным матерям. А сегодня открытие вот такой радостной поликлиники, радостной, потому что, когда я зашёл в поликлинику, почувствовал солнечную атмосферу. Все эти рисунки, цвета, которые настраивают на мирный лад. Поздравляю всех белгородцев с этим замечательным событием. Благодарю за постоянную заботу о наших детях, чтобы они росли здоровыми, нужны такие высококвалифицированные врачи, оборудование и приветливая детская поликлиника, а она именно приветливая. Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский