Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде назовут улицу в честь сирени

8 июня 2021, 09:25
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Её появление анонсировал Вячеслав Гладков. Белгородские селекционеры вывели ещё пять сортов сирени. Всего в региональном сирингарии находится около 400 сортов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В областном центре появится улица Белгородской сирени. По словам врио губернатора Вячеслава Гладкова, Белгород должен стать «самой цветущей и самой сиреневой в мире» региональной столицей.

В областном сирингарии насчитывается около 400 сортов сирени, это одна из самых крупных коллекций в России. Самыми яркими сортами считаются «Маршал Жуков», «Сирень Победы», «Зоя Космодемьянская».

Селекционеры вывели ещё пять новых сортов: «Прохоровка», «Курская дуга», «Т-34», «Маршал Катуков» и «Екатерина Катукова». Работа в этом направлении продолжится, заявил руководитель селекционной творческой группы «Русская сирень», кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Аладин.

Ранее стало известно, что белгородский спутник доставит в космос колбы с сиренью. Это может случиться уже в ноябре 2021 года. Учёные изучат, как растение поведёт себя в состоянии невесомости, проведут несколько экспериментов. Проект поддержал космонавт Сергей Ревин.

Возле музея-заповедника «Прохоровское поле» ранее заложили парк «военной» сирени.

Материалы по теме
Трёхметровое панно с 3D-моделями появилось в парке сирени в ПрохоровкеВ Белгороде работают над выведением двух новых сортов сирениВ Белгороде объявили конкурс фотографий цветущей сирени
#Новости#Улица#Белгород#Вячеслав Гладков#Сирень#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18