В Белгороде назовут улицу в честь сирени

В областном центре появится улица Белгородской сирени. По словам врио губернатора Вячеслава Гладкова, Белгород должен стать «самой цветущей и самой сиреневой в мире» региональной столицей.
В областном сирингарии насчитывается около 400 сортов сирени, это одна из самых крупных коллекций в России. Самыми яркими сортами считаются «Маршал Жуков», «Сирень Победы», «Зоя Космодемьянская».
Селекционеры вывели ещё пять новых сортов: «Прохоровка», «Курская дуга», «Т-34», «Маршал Катуков» и «Екатерина Катукова». Работа в этом направлении продолжится, заявил руководитель селекционной творческой группы «Русская сирень», кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Аладин.
Ранее стало известно, что белгородский спутник доставит в космос колбы с сиренью. Это может случиться уже в ноябре 2021 года. Учёные изучат, как растение поведёт себя в состоянии невесомости, проведут несколько экспериментов. Проект поддержал космонавт Сергей Ревин.