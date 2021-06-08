В Белгороде назовут улицу в честь сирени

Ранее стало известно, что белгородский спутник доставит в космос колбы с сиренью. Это может случиться уже в ноябре 2021 года. Учёные изучат, как растение поведёт себя в состоянии невесомости, проведут несколько экспериментов. Проект поддержал космонавт Сергей Ревин.