Первичная диагностика и приём калужских офтальмологов МНТК в Белгороде бесплатно

Более тридцати лет здесь успешно воплощаются в жизнь идеи академика Святослава Николаевича Фёдорова — сделать качественную офтальмологическую помощь доступной каждому. Для пациентов это означает, что они вправе рассчитывать на наилучший результат, здесь есть всё, что требуется для обретения хорошего зрения в любом возрасте: диагностика на уровне мировых стандартов, операционные, оснащенные самым современным оборудованием, постоянное внедрение высоких технологий лечения и опытные хирурги. Все это делает реальным высококлассную амбулаторную хирургию.
КАТАРАКТА. Высокотехнологичная фемтолазерная хирургия катаракты — наивысшее достижение мировой офтальмологи — выполняется под местной анестезией, через микропрокол, с использованием лучших моделей искусственных хрусталиков.
БЛИЗОРУКОСТЬ, ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ, АСТИГМАТИЗМ. Новейшая фемтосекундная технология Персонализированный ФемтоЛейсик — 100% лазерная операция — безопасный и безболезненный способ отказаться от очков и контактных линз! Отличное зрение в кратчайшие сроки! Фемтотехнологии используются при имплантации интрастромальных роговичных сегментов при лечении кератоконуса, а также сложнейших операциях по пересадке роговицы.
ГЛАУКОМА. Передовые методики лечения глаукомы с использованием лазерных и микрохирургических технологий.
ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ. Уникальные операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у пациентов с сахарным диабетом, с последствиями травм глаза.
ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ. Индивидуальный подбор системы лечения: комбинация хирургических, медикаментозных, физиотерапевтических методик дает прекрасные результаты!
У белгородцев есть уникальная возможность обратиться в лечебно-диагностическое отделение Калужского филиала федеральной клиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова, которое находится в Белгороде, на ул. Гостёнская 2Б и получить квалифицированную помощь от признанных профессионалов. Надо отметить, что ряд высокоточных исследований выполняются только в МНТК имени Фёдорова на современном оборудовании.
Первичный прием и консультация ведущего врача-офтальмолога по различным глазным заболеваниям бесплатно!
А также в отделении регулярно проводятся консультативные приёмы ведущих специалистов Калужского филиала федеральной клиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова, где пациенты могут получить индивидуальную консультацию по тактике лечения.
За время работы лечебно-диагностического отделения Калужского филиала МНТК имени Фёдорова в Белгороде проконсультировано уже более 5000 пациентов. В условиях Калужского филиала МНТК имени Фёдорова успешно выполнено более 1500 высокотехнологичных операций жителям Белгорода и области, из них 550 операций по поводу катаракты.
В случае необходимости оперативного лечения группы пациентов организованно доставляются в Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова транспортом филиала. Для пребывания пациентов созданы комфортные условия. Клиника расположена в сосновом бору и больше похожа на санаторий: уютные номера, 3-х разовое питание, Wi-Fi. На протяжении трёх десятков лет за прекрасным зрением сюда едут пациенты не только со всей России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья.
Лицензия №ФС-78-01-003151 от 7 апреля 2020 года.
Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.