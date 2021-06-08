Первичная диагностика и приём калужских офтальмологов МНТК в Белгороде бесплатно

Более тридцати лет здесь успешно воплощаются в жизнь идеи академика Святослава Николаевича Фёдорова — сделать качественную офтальмологическую помощь доступной каждому. Для пациентов это означает, что они вправе рассчитывать на наилучший результат, здесь есть всё, что требуется для обретения хорошего зрения в любом возрасте: диагностика на уровне мировых стандартов, операционные, оснащенные самым современным оборудованием, постоянное внедрение высоких технологий лечения и опытные хирурги. Все это делает реальным высококлассную амбулаторную хирургию.