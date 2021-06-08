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Первичная диагностика и приём калужских офтальмологов МНТК в Белгороде бесплатно

8 июня 2021, 06:23
Фото: МНТК
Заботящиеся о своём здоровье пациенты всё больше выбирают современные, эффективные и щадящие технологии лечения, что успешно используются в Калужском филиале федеральной клиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова, занимающем ведущее место среди офтальмологических клиник России.

Более тридцати лет здесь успешно воплощаются в жизнь идеи академика Святослава Николаевича Фёдорова — сделать качественную офтальмологическую помощь доступной каждому. Для пациентов это означает, что они вправе рассчитывать на наилучший результат, здесь есть всё, что требуется для обретения хорошего зрения в любом возрасте: диагностика на уровне мировых стандартов, операционные, оснащенные самым современным оборудованием, постоянное внедрение высоких технологий лечения и опытные хирурги. Все это делает реальным высококлассную амбулаторную хирургию.

КАТАРАКТА. Высокотехнологичная фемтолазерная хирургия катаракты — наивысшее достижение мировой офтальмологи — выполняется под местной анестезией, через микропрокол, с использованием лучших моделей искусственных хрусталиков.

БЛИЗОРУКОСТЬ, ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ, АСТИГМАТИЗМ. Новейшая фемтосекундная технология Персонализированный ФемтоЛейсик — 100% лазерная операция — безопасный и безболезненный способ отказаться от очков и контактных линз! Отличное зрение в кратчайшие сроки! Фемтотехнологии используются при имплантации интрастромальных роговичных сегментов при лечении кератоконуса, а также сложнейших операциях по пересадке роговицы.

ГЛАУКОМА. Передовые методики лечения глаукомы с использованием лазерных и микрохирургических технологий.

ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ. Уникальные операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у пациентов с сахарным диабетом, с последствиями травм глаза.

ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ. Индивидуальный подбор системы лечения: комбинация хирургических, медикаментозных, физиотерапевтических методик дает прекрасные результаты!

У белгородцев есть уникальная возможность обратиться в лечебно-диагностическое отделение Калужского филиала федеральной клиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова, которое находится в Белгороде, на ул. Гостёнская 2Б и получить квалифицированную помощь от признанных профессионалов. Надо отметить, что ряд высокоточных исследований выполняются только в МНТК имени Фёдорова на современном оборудовании.

Первичный прием и консультация ведущего врача-офтальмолога по различным глазным заболеваниям бесплатно!

А также в отделении регулярно проводятся консультативные приёмы ведущих специалистов Калужского филиала федеральной клиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова, где пациенты могут получить индивидуальную консультацию по тактике лечения.

За время работы лечебно-диагностического отделения Калужского филиала МНТК имени Фёдорова в Белгороде проконсультировано уже более 5000 пациентов. В условиях Калужского филиала МНТК имени Фёдорова успешно выполнено более 1500 высокотехнологичных операций жителям Белгорода и области, из них 550 операций по поводу катаракты.

В случае необходимости оперативного лечения группы пациентов организованно доставляются в Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова транспортом филиала. Для пребывания пациентов созданы комфортные условия. Клиника расположена в сосновом бору и больше похожа на санаторий: уютные номера, 3-х разовое питание, Wi-Fi. На протяжении трёх десятков лет за прекрасным зрением сюда едут пациенты не только со всей России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья.

Предварительная запись по телефону: (4722) 380-830 или на сайте. Страница в Instagram.

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