Депутат ЗС Пермского края Бойченко одобрил внедрение РОП в РФ

Реализовать принципы экономики замкнутого цикла хотят и предприятия Перми. Так, например, ГП ПЦБК повысила объемы переработки макулатуры до 300 тысяч тонн ежегодно. После переработки отходы снова запускают в производство. Помимо этого, образующиеся лигносульфонаты ПЦБК поставляет другим, тем, для кого данный продукт — вторсырье. Благодаря такому подходу к обращению с ТКО нагрузка на экологию существенно снижается.