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Posted 8 июня 2021, 10:41

Published 8 июня 2021, 10:41

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

Депутат ЗС Пермского края Бойченко одобрил внедрение РОП в РФ

8 июня 2021, 10:41
В рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась дискуссия «Экономика неограниченных ресурсов», где обсудили главную тему — развитие системы обращения с ТКО, а также вопрос их материальной и энергетической утилизации.

От Пермского края в дискуссии поучаствовал депутат Заксобрания Александр Бойченко.

Уже в конце текущего года в РФ планируется утверждение законопроекта о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки, сообщает properm.ru. После принятия законопроекта российский бюджет начиная с 2023 г. будет дополнительно пополняться сотнями млрд рублей.

Реализовать принципы экономики замкнутого цикла хотят и предприятия Перми. Так, например, ГП ПЦБК повысила объемы переработки макулатуры до 300 тысяч тонн ежегодно. После переработки отходы снова запускают в производство. Помимо этого, образующиеся лигносульфонаты ПЦБК поставляет другим, тем, для кого данный продукт — вторсырье. Благодаря такому подходу к обращению с ТКО нагрузка на экологию существенно снижается.

Совместно с коллегами по ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Пермская ЦБК поддерживает принятие законопроекта о РОП. Преимуществами представители предприятия считают увеличение сырьевой безопасности компании и повышение объемов макулатуры, которая поступает во вторичный оборот.

По словам Александра Бойченко, введение системы РОП в РФ принципиально важно для улучшения ситуации обращения с ТКО. Компании должны вырабатывать бизнес-модели по возврату собственных продуктов. «Благодаря предлагаемому комплексному подходу и цифровизации удастся сделать институт РОП в РФ эффективным и прозрачным», — отметил депутат Законодательного собрания Пермского края.

Сейчас в РФ отходы бумаги и картона перерабатываются в объеме 4,5 млн тонн ежегодно. Но в соответствии с поручением президента России эта цифра должна достигать 7 млн тонн каждый год.

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