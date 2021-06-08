Депутат ЗС Пермского края Бойченко одобрил внедрение РОП в РФ

Posted 8 июня 2021, 10:41
Published 8 июня 2021, 10:41
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
От Пермского края в дискуссии поучаствовал депутат Заксобрания Александр Бойченко.
Уже в конце текущего года в РФ планируется утверждение законопроекта о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки, сообщает properm.ru. После принятия законопроекта российский бюджет начиная с 2023 г. будет дополнительно пополняться сотнями млрд рублей.
Реализовать принципы экономики замкнутого цикла хотят и предприятия Перми. Так, например, ГП ПЦБК повысила объемы переработки макулатуры до 300 тысяч тонн ежегодно. После переработки отходы снова запускают в производство. Помимо этого, образующиеся лигносульфонаты ПЦБК поставляет другим, тем, для кого данный продукт — вторсырье. Благодаря такому подходу к обращению с ТКО нагрузка на экологию существенно снижается.
Совместно с коллегами по ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Пермская ЦБК поддерживает принятие законопроекта о РОП. Преимуществами представители предприятия считают увеличение сырьевой безопасности компании и повышение объемов макулатуры, которая поступает во вторичный оборот.
По словам Александра Бойченко, введение системы РОП в РФ принципиально важно для улучшения ситуации обращения с ТКО. Компании должны вырабатывать бизнес-модели по возврату собственных продуктов. «Благодаря предлагаемому комплексному подходу и цифровизации удастся сделать институт РОП в РФ эффективным и прозрачным», — отметил депутат Законодательного собрания Пермского края.
Сейчас в РФ отходы бумаги и картона перерабатываются в объеме 4,5 млн тонн ежегодно. Но в соответствии с поручением президента России эта цифра должна достигать 7 млн тонн каждый год.