В Курске часть Аллейной улицы провалилась в канализационный коллектор

В 2019 году нечистоты затопили огороды в частном секторе и подошли к детской площадке. Трубы обещали заменить, но в мае 2021-го люди рассказали, что канализационные стоки снова льются на огороды, а земля провалилась в коллектор в шести местах, сообщает издание.