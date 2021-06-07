В Курске часть Аллейной улицы провалилась в канализационный коллектор

В 2019 году нечистоты затопили огороды в частном секторе и подошли к детской площадке. Трубы обещали заменить, но в мае 2021-го люди рассказали, что канализационные стоки снова льются на огороды, а земля провалилась в коллектор в шести местах, сообщает издание.
Журналисты побывали на месте, им рассказали, что провалы происходят периодически. Коллектор этот проложили в 60-х годах прошлого века, Курскводоканал сообщил, что износ его — более 95%.
Жители квартир заказали за свой счёт экспертизу. В заключении сказано, что проникновение сточных вод под фундаменты создаёт аварийную ситуацию.
Люди обратились к губернатору региона Роману Старовойту. Рассказали, что жаловались в разные инстанции, в том числе в прокуратуру, но толку нет.